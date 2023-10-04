Роскосмос обсудит стандартизацию многоспутниковых группировок с зарубежными партнерами

Корпорация также намерена обсуждать совместное использование полученной информации, отметил ее глава Юрий Борисов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Роскосмос планирует обсуждать вопросы стандартизации и гармонизации многоспутниковых группировок, а также совместного использования полученной информации с зарубежными представителями. Об этом заявил журналистам гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

"В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы уже осуществляем пилотный проект, когда выбраны опытные районы той или иной страны и информация от спутниковых группировок России, Индии, Китая обобщается и тем самым информативность увеличивается. Мы хотим расширять это направление, и, я думаю, в ближайшей перспективе мы будем обсуждать вопрос стандартизации и гармонизации создания этих группировок и совместного использования этой информации", - сказал Борисов.

По его словам, практически на всех двусторонних встречах в рамках конгресса в Баку обсуждается широкий спектр возможного взаимодействия России с зарубежными странами - от создания многоспутниковых группировок различного типа до обмена информацией между этими группировками. "Безусловно, обсуждаются вопросы пусковых услуг. Это производная от многоспутниковых группировок, нужно же все это запускать. Естественно, всех интересуют вопросы снижения стоимости пусковых услуг", - добавил глава Роскосмоса.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации.