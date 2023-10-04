Дирижабль Solar Airship One: кругосветное путешествие за 20 дней без какого-либо топлива

Solar Airship One

Компания Euro Airship анонсировала на 2026 год кругосветное путешествие на дирижабле нового типа. Он называется Solar Airship One и отличается тем, что не использует никаких запасов топлива или энергии для полета. Все необходимое электричество добывается из энергии солнца прямо в процессе эксплуатации и единственное, что дирижаблю нужно пополнять – это запасы воды.

Летательный аппарат имеет длину 151 м, его верхняя часть площадью 4800 кв.м. покрыта солнечными панелями. Энергия от них поступает на электродвигатели для пропеллеров, а также расходуется на электролиз воды для получения водорода. Газ через топливный элемент преобразуется обратно в энергию для движения дирижабля в ночное время.

Solar Airship One

Solar Airship One специально спроектирован для проверки возможности организации непрерывного круглосуточного воздушного сообщения с минимальными затратами. Он движется на высоте 6 км, над штормовой погодой, со средней скоростью 83 км/ч, и может обогнуть всю планету за 20 дней. Если проект увенчается успехом, у операторов появится возможность перевозить дирижаблями грузы в 10 раз быстрее, чем кораблями. Или медленнее, чем на самолетах — но в 8 раз больше и в 4 раза дешевле, чем на них.

Александр Мартыненко