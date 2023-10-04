Тяжелый коптер Т-600 впервые использовали для запуска противолодочной торпеды

Malloy Aeronautics T-600

В ходе недавних морских учений НАТО у побережья Португалии BAE Systems продемонстрировала возможности своей новой беспилотной системы UAS на базе БПЛА Malloy Aeronautics T-600, который произвел пуск учебной противолодочной торпеды.

Т-600 представляет собой крупный электрический беспилотник размером с небольшой автомобиль. Он легко разбирается, что очень удобно при транспортировке, способен перевозить груз весом до 200 кг и преодолевать по воздуху до 80 км, развивая скорость до 140 км/ч.

Malloy Aeronautics T-600

Изюминкой демонстрационных показов возможностей дрона стало сбрасывание учебной противолодочной торпеды Sting Ray, чего до этого никто в мире не делал. Помимо выполнения функции ударного беспилотника Т-600 может быть задействован для транспортировки небольших грузов и эвакуации пострадавших. После окончания испытаний BAE Systems намерена создать на базе Т-600 более мощный БПЛА — Т-650 для выполнения не только военных, но также коммерческих и гуманитарных миссий.