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Военное обозрение

Французская компания подписала контракт на производство на Украине тяжёлых разведывательно-ударных беспилотников Aarok

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Источник изображения: topwar.ru

Отдельно взятые западные производители оружия и военной техники быстро отреагировали на призывы (директивы) своих правительств относительно необходимости размещения военных производств на территории Украины. Такие призывы объяснили тем, что «значительно сокращаются издержки, даже исходя из плеча доставки готовой продукции». При этом на Западе даже не обсуждают вопрос о том, что размещённые на территории Украины военные предприятия автоматически становятся целью для российских Вооружённых сил.

Одной из компаний, которая уже подписала контракт с украинскими «партнёрами» о размещении на Украине военного производства, стала французская TG (Turgis&Gaillard). Эта компания занимается разработкой беспилотников. В июне она представила на салоне в Ле-Бурже свою разработку – беспилотник Aarok, первый европейский средневысотный тяжёлый БПЛА.

Стало известно, что TG собирается начать производство на Украине именно этих многоцелевых военных дронов. Контакт подписан с предприятием «Антонов», которое как бы перестало существовать как самостоятельная юридическая единица ещё несколько лет назад.

Aarok – беспилотник, который разработчик позиционирует в качестве разведывательно-ударного. На нём устанавливается канадский двигатель Pratt&Whitney. Дрон способен поднимать груз массой, как утверждается, до 3 тыс. кг. На упомянутом салоне в Ле-Бурже эксперты называли Aarok «вероятным аналогом» американского дрона MQ-9 Reaper.

Ранее инфраструктура ГП «Антонов» находилась в Гостомеле Киевской области. Собирается ли французская компания открывать производство своих разведывательно-ударных дронов именно там, пока не сообщается.

Какова стоимость производства одного такого дрона, тоже не сообщается. Но если он позиционируется как аналог MQ-9 Reaper, то его цена будет составлять не менее 30 млн евро.

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Страны
США
Украина
Франция
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Pratt&Whitney
Антонов ГП
Проекты
БПЛА
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