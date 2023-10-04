Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Импортозамещенный SJ-100 проходит второй этап ресурсных испытаний в ЦАГИ

169
0
0
SJ-100 проходит второй этап ресурсных испытаний в ЦАГИ
SJ-100 проходит второй этап ресурсных испытаний в ЦАГИ.
Источник изображения: Пресс-служба ЦАГИ

Импортозамещенный самолет SJ-100, опытный образец которого совершил первый полет в августе этого года, — лайнер нового поколения, флагманское направление развития отечественной авиационной отрасли в условиях курса на технологический суверенитет. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») осуществляет научное сопровождение работ в части аэродинамики, прочности и ресурса. В настоящее время в центре авиационной науки проходит второй этап ресурсных испытаний лайнера по заказу ПАО «Яковлев».

Основная цель специалистов — сбор данных о поведении конструкции летательного аппарата при циклических нагрузках для установления максимально разрешенной наработки в полетах, часах и по календарному сроку службы самолета. «В лабораторных условиях мы воспроизводим полный жизненный цикл самолета, имитируя в случайных комбинациях сочетания всех возможных нагрузок, которые летательный аппарат может встретить при реальной эксплуатации. Это и контролируемые маневры, и турбулентность, и взлетно-посадочные режимы, и полет на крейсерском режиме», — рассказал начальник отделения ресурса конструкций летательных аппаратов ФАУ «ЦАГИ» Станислав Дубинский.

Фото: Пресс-служба ЦАГИ

Для приложения нагрузок к самолету ученые института применяют компьютеризированные гидравлические силонагружатели с независимым цифровым управлением. Их использование позволяет повысить скорость испытаний и одновременно — сделать результаты более точными. Измерение отклика конструкции производится посредством специальной тензометрической системы, управление процессами нагружения, сбора и обработки данных осуществляется на оригинальном программном обеспечении, разработанном в ЦАГИ.

К началу осени были завершены испытания на усталостную прочность самолета в объеме 12 тысяч лабораторных полетов без выявления проблем в конструкции планера, а до конца этого года будет завершен второй этап в объеме 24 тысяч полетных циклов, что позволит подтвердить высокий начальный ресурс для импортозамещенного лайнера.

Пресс-служба ЦАГИ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦАГИ
Проекты
ИТ
Похожие новости
04.09.2019
Заказ на беспилотное такси
19.04.2016
ОАК совместно с Союзмашем разработают новые профессиональные стандарты
08.07.2014
Заметки с HeliRussia 2014
06.05.2013
Беспилотное будущее созидается сегодня
20.01.2012
Бюджетные дроны
29.11.2010
ЦАГИ проводит ресурсные испытания самолета Ил-96-300 и его модификаций
28.05.2007
Новые "Ми" и "Ка" летят в прошлое. Отечественное вертолетостроение выживает за счет Венесуэлы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 03:24
  • 111
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 02:57
  • 55668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 02:46
  • 1
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%