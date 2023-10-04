Импортозамещенный SJ-100 проходит второй этап ресурсных испытаний в ЦАГИ

Импортозамещенный самолет SJ-100, опытный образец которого совершил первый полет в августе этого года, — лайнер нового поколения, флагманское направление развития отечественной авиационной отрасли в условиях курса на технологический суверенитет. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») осуществляет научное сопровождение работ в части аэродинамики, прочности и ресурса. В настоящее время в центре авиационной науки проходит второй этап ресурсных испытаний лайнера по заказу ПАО «Яковлев».

Основная цель специалистов — сбор данных о поведении конструкции летательного аппарата при циклических нагрузках для установления максимально разрешенной наработки в полетах, часах и по календарному сроку службы самолета. «В лабораторных условиях мы воспроизводим полный жизненный цикл самолета, имитируя в случайных комбинациях сочетания всех возможных нагрузок, которые летательный аппарат может встретить при реальной эксплуатации. Это и контролируемые маневры, и турбулентность, и взлетно-посадочные режимы, и полет на крейсерском режиме», — рассказал начальник отделения ресурса конструкций летательных аппаратов ФАУ «ЦАГИ» Станислав Дубинский.

Фото: Пресс-служба ЦАГИ

Для приложения нагрузок к самолету ученые института применяют компьютеризированные гидравлические силонагружатели с независимым цифровым управлением. Их использование позволяет повысить скорость испытаний и одновременно — сделать результаты более точными. Измерение отклика конструкции производится посредством специальной тензометрической системы, управление процессами нагружения, сбора и обработки данных осуществляется на оригинальном программном обеспечении, разработанном в ЦАГИ.

К началу осени были завершены испытания на усталостную прочность самолета в объеме 12 тысяч лабораторных полетов без выявления проблем в конструкции планера, а до конца этого года будет завершен второй этап в объеме 24 тысяч полетных циклов, что позволит подтвердить высокий начальный ресурс для импортозамещенного лайнера.

Пресс-служба ЦАГИ