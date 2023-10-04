«АэроКомпозит» получит отечественное оборудование для изготовления композитного крыла МС-21

Ульяновский «АэроКомпозит» и новочеркасский Южно-Российский государственный политехнический университет им. Н.И. Платова готовы к заключению соглашения о поставке автоматизированного портала для выкладки сухой углеродной ленты для изготовления панелей крыла самолёта МС-21. Об этом в видеосюжете Объединённой авиастроительной корпорации рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» – генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский.

«Основная разработка – вот эта автоматическая голова, которая позволяет выкладывать ленту и приваривать её лазером. Плюс – это свое программное обеспечение, своя математика, которая позволяет всему этому работать, и человекомашинный интерфейс. Главное – она позволяет нам реализовать те технологические процессы, которые записаны в конструкторской документации: автоматическая выкладка сухой углеродной ленты, из которой мы делаем наше изделие, это в первую очередь панели, лонжероны крыла и панели для центроплана. Её функциональная наполненность ровно такая же, как то, что мы имели на импортном оборудовании», – рассказал Гайданский.

При изготовлении композитного крыла самолёта МС-21 на заводе «АэроКомпозит» в Ульяновске используются роботизированные установки для сухой автоматизированной выкладки углеродного волокна испанской компании MTorres. Французская Coriolis Composites поставляла оборудование для сухой выкладки лонжеронов крыла. Cухая углеродная лента разогревается с помощью лазера, склеивается с предыдущим слоем и послойно формирует будущую деталь лайнера. Бобина с лентой длиной от 3000 до 3500 метров обеспечивает непрерывность выкладки.

Анатолий Гайданский отметил, что основные характеристики, скорость и качество выкладки полностью устраивает предприятие. «Во многом это конструкция новая. Здесь, как видите, все бобины с композитным материалом находится на голове, что уменьшает длину лентопротяжного механизма, уменьшает "травмируемость" ленты во время её работы», – пояснил гендиректор «АэроКомпозита».