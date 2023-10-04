Борисов сообщил о планах разработки новых лекарств на РОС

Как ранее рассказал ведущий инженер Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов, часть медико-биологических исследований, которые ведутся на Международной космической станции, после завершения ее эксплуатации перенесут на будущую Российскую орбитальную станцию

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Разработка новых лекарств может стать одной из задач в рамках проекта Российской орбитальной станции (РОС). Об этом заявил журналистам гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы хотим, продолжая проект пилотируемой космонавтики, вывести на следующую ступеньку развития, осваивать новые космические технологии, разрабатывать новые материалы, лекарства и отрабатывать те технические решения, которые без присутствия человека просто невозможны", - сказал он на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

Как рассказал в сентябре начальник лаборатории разработки и реализации медико-биологических программ, ведущий инженер Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов, часть медико-биологических исследований, которые ведутся на Международной космической станции, после завершения ее эксплуатации будут перенесены на будущую Российскую орбитальную станцию.

В апреле 2021 года была представлена идея о создании Россией собственной орбитальной станции. В настоящий момент ее эскизный проект проходит экспертизу. В августе 2023 года первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов сообщил, что конкретная стоимость проекта будет известна к концу года.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.