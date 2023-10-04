Военный эксперт рассказал об особенностях боеприпасов «Тельник»

Военный эксперт Дандыкин: снаряды «Тельник» направлены против живой силы противника

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал 3 октября «Известиям» об особенностях осколочно-фугасных боеприпасов «Тельник», которые ВС России начали применять в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, такие снаряды используются против живой силы противника.

«На мой взгляд, это гораздо более поражающий момент, связанный с живой силой. Учитывая то, что сейчас вся живая сила защищена», — сказал он.

Дандыкин объяснил, что после применения «Тельника» происходит большой взрыв с осколками, которые разлетаются и поражают живую силу.

«Допустим, враг перешел в атаку, в закрытой позиции бьет, на определенное количество километров наши стреляют на самую максимальную дальность от 8 км. Это очень серьезно», — заметил эксперт.

Ранее во вторник, 3 октября, о применении таких снарядов экипажами российских танков Т-90М сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Габариты «Тельника» сравнимы с боеприпасом 3ОФ26, который используется в гладкоствольных пушках калибра 125-мм.

В конце сентября Минобороны РФ показало боевую работу танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении. Отмечалось, что танк может разгоняться до 65 км/ч, а также имеет турбированный двигатель на 1030 л/с.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».