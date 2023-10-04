Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал об особенностях боеприпасов «Тельник»

178
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Военный эксперт Дандыкин: снаряды «Тельник» направлены против живой силы противника

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал 3 октября «Известиям» об особенностях осколочно-фугасных боеприпасов «Тельник», которые ВС России начали применять в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, такие снаряды используются против живой силы противника.

«На мой взгляд, это гораздо более поражающий момент, связанный с живой силой. Учитывая то, что сейчас вся живая сила защищена», — сказал он.

Дандыкин объяснил, что после применения «Тельника» происходит большой взрыв с осколками, которые разлетаются и поражают живую силу.

«Допустим, враг перешел в атаку, в закрытой позиции бьет, на определенное количество километров наши стреляют на самую максимальную дальность от 8 км. Это очень серьезно», — заметил эксперт.

Ранее во вторник, 3 октября, о применении таких снарядов экипажами российских танков Т-90М сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Габариты «Тельника» сравнимы с боеприпасом 3ОФ26, который используется в гладкоствольных пушках калибра 125-мм.

В конце сентября Минобороны РФ показало боевую работу танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении. Отмечалось, что танк может разгоняться до 65 км/ч, а также имеет турбированный двигатель на 1030 л/с.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.08.2023
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW
08.08.2023
Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
20.12.2017
Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года
21.09.2017
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
10.06.2016
Украина больше всего боится смертоносного российского танка Т-72Б3 (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 03:24
  • 111
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 02:57
  • 55668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 02:46
  • 1
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%