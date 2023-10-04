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Военное обозрение

МИД Азербайджана: Мы полны решимости реинтегрировать армян как равноправных граждан

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Источник изображения: topwar.ru

После фактически полного перехода территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана вследствие проведенной в сентябре крупномасштабной военной операции и объявления властями этой республики о прекращении ее существования с 1 января следующего года, регион стало массово покидать армянское население.

Однако азербайджанские власти заявляют, что бояться армянам нечего и они будут реинтегрированы в общественно-политическую жизнь Азербайджана. Это подтвердил и руководитель пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.

Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей как равноправных граждан

- написал Гаджизаде в соцсети.

Напомним, что ранее жителям Карабаха было предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Баку. Президент Азербайджана Алиев также отмечал, что карабахским армянам предоставят те же права, которые имеют другие нацменьшинства страны.

По некоторым данным, в план реинтеграции карабахских армян будут включены такие вопросы, как, например, условия их приема в гражданство Азербайджана или условия амнистии определенных категорий жителей Нагорного Карабаха. Сам процесс реинтеграции, как ожидается, будет проходить постепенно в течении нескольких лет.

При этом Карабах покинули уже десятки тысяч армян, опасаясь преследования по национальному признаку

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Азербайджан
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