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Жизнь украинских военных стала идти на часы. Смерти они предпочитают плен

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Уничтоженная военная техника ВСУ на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ на Артемовском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Military Watch Magazine: число сдающихся в плен украинцев значительно выросло

Число украинских призывников, которые сдаются в плен, значительно возросло, пишет Military Watch Magazine. Это происходит на фоне сообщений об огромных потерях ВСУ на передовой.

Подразделения 1-й гвардейской танковой армии российской боевой группы “Запад” 2 октября захватили две группы мобилизованных солдат ВСУ под Артемовском на спорной территории под Донецком. Пленные военнослужащие служили в 77-й аэромобильной бригаде и 56-й отдельной мотопехотной бригаде.

Российские гвардейские части имеют элитный статус еще с советских времен: 1-я гвардейская танковая армия участвовала еще в ряде ключевых сражений Второй мировой войны и неизменно получала приоритет в получении самой современной техники. В частности, это касается первых танков Т-90М, поставленных в апреле 2020 года.

Захвату украинских групп предшествовали многочисленные сообщения как из российских, так и из западных источников о том, что все больше украинских призывников сдается в плен — все это на фоне известий из украинских источников об огромных потерях на передовой.

Бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил во вторую неделю сентября: “Число сдающихся в плен украинских солдат и подразделений растет с каждым днем, причем как правило это происходит на самом низком уровне, потому что эти люди элементарно не прошли эффективной подготовки. Они к этому не готовы, и их шлют на верную смерть”.

Это подтверждается донесениями американских и украинских военнослужащих, побывавших на передовой: по их словам, ожидаемая продолжительность жизни подчас измеряется считанными часами из-за огромных потерь.

Интенсивность российского артиллерийского огня и крайне ограниченная подготовка украинских призывников постоянно подчеркивались в качестве основных причин огромного количества потерь ВСУ. Западные источники все чаще отмечают весьма ограниченную подготовку мобилизованных ВСУ перед отправкой на передовую: газета The Wall Street Journal сообщила в мае, что деревенских бедняков отправляют на передовую всего лишь после двух ночей на базе.

По данным издания, украинские офицеры требуют, чтобы призывники учились непосредственно на поле боя, дабы компенсировать практически полное отсутствие подготовки. Показательно, что масштаб потерь в призывных частях недавно раскрыл глава Полтавского военкомата подполковник Виталий Бережной, заявивший 15 сентября: “Из 100 человек, пополнивших подразделения осенью 2022 года, осталось 10–20, остальные — это погибшие, раненые и изувеченные”. Это указывает на то, что уровень потерь среди мобилизованных частей за последний год составил 80–90%.

Неназванный офицер российской разведки, дежуривший в районе, где недавно были захвачены украинские подразделения, сообщил государственным средствам массовой информации, что ВСУ в своих операциях все чаще используют тактику под влиянием британской Специальной авиационной службы (SAS), которая, как уже сообщалось, широко размещает свои силы на передовой.

Например, в конце июля, когда регулярные части ВСУ при поддержке военизированных формирований усилили натиск на российские позиции на западе Запорожской области, полковник российской армии в отставке Анатолий Матвийчук сообщил: “Самое интересное, что в этом районе в рядах ВСУ замечено много англоязычного персонала, включая советников, инструкторов и даже представителей Специальной авиационной службы Великобритании”.

Соответственно, он назвал новое наступление “плодом совместного творчества США и Великобритании”. Британские военнослужащие служили на передовой с момента начала конфликта в начале 2022 года, и, хотя первые сообщения российского правительства о присутствии британских боевых частей западные источники поначалу высмеяли, в декабре того же года их подтвердил глава британской Королевской морской пехоты. Морпехи участвуют в операциях высокого риска вблизи линии фронта с апреля 2022 года. Остается неясным, появится ли когда-либо какое-либо официальное подтверждение из британских источников насчет операций Специальной авиационной службы на передовой.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год
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