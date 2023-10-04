Запад недооценил Россию. Поражение на Украине дорого ему обойдется

Шведский аналитик Берн: Запад недооценил Россию и поплатится за это

Запад совершенно недооценил Россию, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. Проигранный украинский конфликт дорого обойдется власть имущим. Эксперта удивляет некомпетентность шведских и западных политиков, которые открыто напрашиваются на прямое столкновение с Москвой.

Финансирование опосредованной войны Запада на Украине начало сбоить. Республиканцам в США удалось временно перекрыть Киеву денежный кран. Они требуют, чтобы Белый дом сперва остановил приток мигрантов на южной границе США.

Однако ЕС уверяет, что продолжит финансировать Украину независимо от США.

Между тем вместо обещанных успехов ВСУ в глаза бросается их отсутствие. Сегодня вопрос скорее стоит так: какую часть Украины Россия заберет себе в конечном счете?

Если Запад попытается договориться с Россией, не откладывая в долгий ящик, быть может, Украина останется на карте как независимая страна, рассуждает Ларс Берн.

"Еще меня очень беспокоит то, что прибалтийские государства-лилипуты начали щемить русскую диаспору. Это все равно, что открыто напрашиваться на то, чтобы русские ввели войска и туда. Им же надо не это, а прямо противоположное", — считает Ларс Берн.

Запад сделал ставку на военную победу Украины. Но кажется, что это может произойти лишь в чьем-то воспаленном мозгу. НАТО уже проиграла.

"Наши политики выглядят все нелепее, — рассуждает Ларс Берн в эфире SwebbTV. — Мы вошли в НАТО, прошли весь этот путь и отправили на Украину массу оружия. Однако все эти пушки разлетелись на куски. Русские уничтожают наши танки и боевые машины. Несколько месяцев назад все твердили о системах "Пэтриот" (Patriot), которые якобы защитят воздушное пространство Украины. Так вот о ней больше ни слова, потому что, разумеется, русские разнесли ее на части. И это все за какие-то несколько месяцев. Как бы то ни было, к дальнейшему использованию эта батарея непригодна".

"Запад оказался в очень шаткой ситуации. К этому разгрому НАТО и Запад привела в корне неверная оценка России. Мы совершенно ее недооценили. Наши чиновники — как политики, так и военные — показали себя чертовски бездарными. Настолько, что не смогли верно оценить Россию. Вообще-то обзавестись сведениями о российской оборонной промышленности и военном потенциале страны не так уж и сложно. Но они не смогли добыть даже эту информацию, а стали жертвой собственной пропаганды. И это действительно жутко", — рассуждает Берн.

Однако реальность перечеркнула все прогнозы и ожидания Запада. Ставка делалась на то, что санкционное давление подорвет позиции Владимира Путина. Но сейчас экономически страдает сама Европа.

"Черт, неужели среди них не нашлось хотя бы одного смышленого и сведущего человека, который бы рассказал им, как обстоят дела на самом деле?" — риторически спрашивает Ларс Берн о западных лидерах.

"Наши политики повели себя настолько некомпетентно и безответственно, что хуже некуда. Разумеется, нам следовало продолжать успешную политику неприсоединения и держаться от всего этого подальше. Но мы влезли в это по уши", — говорит он.

"Насколько вообще благоразумно, затевать с Россией войну, как сейчас делает Швеция?", — риторически спрашивает Берн в заключение.

Ларс Берн — шведский инженер, доктор технических наук, писатель и публицист. Работал в Volvo над разработкой альтернативных видов топлива, был генеральным директором Svensk Metanolutveckling и советником по вопросам окружающей среды ABB. Член Шведской королевской академии инженерных наук.