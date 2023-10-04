На Западе испугались российского ядерного меча

Самолет ВМС США Lockheed P-3A-20-LO Orion пролетает над советским судном Металлург Аносов в период Карибского кризис. 9 ноября 1962 года.

AG: из-за США украинский кризис может перерасти в ядерный конфликт

Украина исторически представляет собой гордиев узел, в котором сплелись давние противоречия, пишет American Greatness. Участие США в конфликте с Россией сопряжено с риском ядерной эскалации между великими державами, невиданной даже во времена противостояний во Вьетнаме, Корее, Афганистане, Ираке и Карибского кризиса.

Есть риск, что его разрубит лишь российский ядерный меч

Большинство американцев поддерживают украинское сопротивление российской спецоперации, начатой Владимиром Путиным в 2022 году, и это совершенно понятно.

Однако для того, чтобы Украина вышла из нынешнего тупика (это Верден наших дней — совокупные потери на сегодняшний день могли перевалить за 600 000 человек) и выиграла, ей наверняка понадобятся военные возможности для поражения целей внутри России.

Однако такие атаки, пусть и стратегически логичные, грозят спровоцировать раненую и непредсказуемую Россию, и она исполнит свой шаблонный план угроз, не посчитавшись с последствиями.

Сложившиеся за последние 75 лет соперничества великих держав оперативные “правила” опосредованных войн хорошо известны.

Во Вьетнаме, Корее и Афганистане Россия снабжала врагов Америки оружием, подчас даже отправляя в зону боевых действий своих летчиков.

Из-за российских боеприпасов и личного состава на службе у наших противников погибли тысячи американцев.

Аналогичным образом, Россия потеряла 15 000 человек погибшими в ходе десятилетней авантюры в Афганистане. Залогом поражения Москвы отчасти стало смертоносное американское оружие, включая современные зенитные ракеты “Стингер”.

В эти кровавые десятилетия многие опосредованные войны великих держав велись на рубежах России или Китая или вблизи них.

Однако ни один из суррогатных конфликтов ядерного века так и не вылился в “горячую” войну между США, с одной стороны, и Россией или Китаем, с другой.

Но сегодня Украина рискует превратиться в опосредованный конфликт принципиально иного толка.

Никогда прежде США не вели опосредованных конфликтов против России или Китая за исторические границы (вне зависимости от их легитимности).

Ни Россия, ни сами США никогда не поставляли воюющим сторонам оружие для непосредственного использования на территории друг друга. Они понимали, что сверхдержавы могут отреагировать самым непредсказуемым образом, если третья сторона возьмется подпитывать прямые нападения на их территорию.

Понятно, что защита Украины и Тайваня — дело благородное, но при этом сопряженное с риском эскалации между великими державами, невиданной даже во Вьетнаме, Корее, Афганистане и Ираке.

США сами крайне чувствительны к вторжению соперничающих держав вблизи своих границ — и совершенно по праву.

Когда Советский Союз поставил коммунистической Кубе ракеты и нацелил их на США, администрация Кеннеди была готова рискнуть и начать войну с Москвой. Америка даже перешла на DefCon 2, повышенный уровень ядерной готовности.

Представьте себе, что сегодня бы повторилась Мексиканская операция 1916 года (почти годичная операция времен Приграничной войны, затяжной карательный рейд против повстанцев Панчо Вилья в мексиканском штате Чиуауа. – Прим. ИноСМИ)— допустим, чтобы помешать картелям завозить через дырявую границу наркотики, от которых гибнет до 100 000 американцев в год. Предостерегли бы в таком случае США Москву не помогать Мексике ни оружием, ни советниками?

В 1917 году США объявили войну отчасти из-за вмешательства Германии в наши территориальные дела.

Перехваченная телеграмма статс-секретаря иностранных дел Германии Артура Циммермана доказала, что Берлин отвел Мексике роль марионетки и посулил ей некоторую территорию США, если та поддержит Союз центральных держав и поможет ему разбить противников. Эта провокация убедила разгневанных американцев вступить в Первую мировую.

За терактом 11 сентября незамедлительно последовало американское вторжение в Афганистан — на том основании, что нанести удар по нашей стране террористам помогла третья сторона, "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ.).

Сложно найти в мире территорию более спорную, чем Украина.

Семьдесят восемь лет назад сталинская Россия официально аннексировала ее западные регионы, ныне входящие в состав независимой Украины. Эти земли были отобраны преимущественно у Польши, но также у Венгрии, Румынии и бывшей Чехословакии.

В 2014 году Москва присоединила Крым. Однако ранее, с 1783 по 1954 год, полуостров принадлежал России.

В 1954 году Крым включил в состав тогдашней УССР тогдашний советский премьер Никита Хрущев, который сам родился недалеко от украинской границы. Это была политическая уловка.

Хрущев стремился к тому, чтобы беспокойная Украина навеки оставалась неотъемлемой частью якобы нерушимого Советского Союза в качестве одной из республик, и торжественно включил Крым в ее состав.

С распадом Советского Союза недолго просуществовавшую независимую Республику Крым (1992–1995) с русским большинством аннексировала новая независимая Украина. Затем в течение 19 лет до 2014 года полуостров оставался частью украинского государства. Почему Путин осмелился в третий раз ввести на Украину войска, из современной политики никак не следует.

По всей видимости, в 2008, 2014 и 2022 годах он воплощал в жизнь свою ирредентистскую программу восстановления границ бывшего Советского Союза, сделав ставку (заметим, совершенно верную) на то, что администрации Буша, Обамы и Байдена не смогут ничего противопоставить его серийным аннексиям.

Забыта и политика Обамы, Трампа и Байдена в отношении российской операции по присоединению Донбасса и Крыма в 2014 году. До Киева 24 февраля 2022 года ни тот, ни другой, ни третий даже не пытались заставить Россию отказаться от приграничных территорий или Крыма.

Катастрофическая политика “перезагрузки” при Обаме в 2009–2014 годах, утка о “российском сговоре” времен 2015–2016 годов и унизительное бегство Америки из Кабула также убедили Путина в том, что Америка либо не будет противостоять ему в 2022 году, либо попросту окажется не в состоянии это сделать.

Америка должна помочь Украине выстоять против России. Но при этом мы должны помнить, что этот регион исторически представляет собой гордиев узел, в котором сплелись давние, не до конца понятые противоречия, — и есть риск, что разрубить его удастся лишь российским ядерным мечом.

Автор: Виктор Дэвис Хансон