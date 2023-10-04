Обойдемся без Зеленского: переговоры по Украине проведут Россия и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года.

Asia Times: Россия и НАТО могут договориться об окончании конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине между Москвой и Киевом невозможно, пока Зеленский занимает пост президента, пишет Asia Times. Однако договориться о прекращении огня, а также о будущей архитектуре безопасности Европы способны Россия и НАТО — при определенных условиях.

При Зеленском Украина ни на какие на переговоры не пойдет, но НАТО и Россия еще могут прийти к компромиссу — как насчет окончания боевых действий, так и относительно будущей архитектуры безопасности Европы.

Пока в президентском кресле сидит Владимир Зеленский, попытки добиться мирного соглашения между Россией и Украиной — пустая трата времени и усилий.

Зеленский увяз — и безнадежно — поскольку его внутренняя поддержка и личное выживание тесно связаны с ярыми украинскими националистами, которые выступают против любых уступок России. Они твердо намерены сражаться "до последнего украинца" (или даже украинки).

Если переговоры между Москвой и Киевом невозможны, есть ли способ остановить военные действия?

Факты налицо. Главный из них и теперь уже совершенно очевидный заключается в том, что выиграть у России на поле боя Украине не под силу. Чтобы вытеснить русских со своей территории, Киеву не хватит ни живой силы, ни огневой мощи.

Недавнее контрнаступление ВСУ, которое длилось четыре месяца, не принесло почти никаких положительных результатов. Более того, Киев потерял огромное количество техники и почти 20 000 военнослужащих убитыми и ранеными.

Сейчас сообщается, что преимущественно с подачи США Украина разворачивает очередную наступательную операцию в попытке форсировать Днепр в районе Херсона и перекрыть России сухопутный коридор в Крым.

Есть сведения и о том, что в ходе грядущего наступления готовится удар по крупнейшей в Европе АЭС — Запорожской, чтобы устроить ядерный инцидент, в котором украинская пропаганда затем обвинит Россию.

Однако времени для нового наступления мало: Украину скоро накроют сезонные дожди и скуют холода. Однако Киев, судя по всему, рассчитывает, что украинская пехота сможет двигаться по асфальтированным дорогам и выдержит огонь российской артиллерии.

Россия по-прежнему сохраняет господство в воздухе, хотя стало известно, что Великобритания направит Польше истребители "Тайфун" (Typhoon Eurofighter), которые затем могут быть переданы Украине. Обещанные F-16 к тому моменту до Украины не доберутся.

Украинские солдаты не обучены управлению "Тайфунами", да они и не смогут этого сделать — самолеты, вероятно, будут базироваться за пределами Украины, а за штурвал сядут британские пилоты.

История с "Тайфунами" тесно переплетена с предложением новоиспеченного министра обороны Великобритании Гранта Шэппса об отправке на Украину британских войск, чтобы эффективнее обучать ВСУ прямо на месте и помочь им как с текущим наступлением, так и с новым, запланированным в Запорожье.

Министр обороны также упомянул о потенциальной активной роли британского флота в Черном море для борьбы против России: Лондон уже планирует разместить корабли для разминирования черноморской акватории.

Однако вечером 2 октября Шэппс заявил, что отправлять суда на защиту украинского зернового экспорта Великобритания не будет. Это смахивает на очередной крутой разворот со стороны Лондона.

Официальную переброску на Украину британских солдат русские почти наверняка сочтут поводом для войны — это будет означать расширение географии украинского конфликта по всей Европе.

Судя по всему, этот посыл дошел до премьер-министра Великобритании Риши Сунака, и предложение Шэппса отправить на Украину британские войска он забраковал. Ни о передаче "Тайфунов", ни о британской военно-морской поддержке в Черном море Сунак пока не высказывался.

Тем временем ситуация в Вашингтоне начинает меняться. В ответ на попытки США и Европы перенести производственные мощности ВПК непосредственно на Украину, Россия 1 октября нанесла как минимум пять ударов, уничтожив военные склады, цеха по ремонту и техническому обслуживанию, а также производственные комплексы.

Успешные атаки российской армии поразили объекты в Черкассах, Кривом Роге, Запорожье (включая предприятие по производству двигателей "Мотор Сич"), Константиновке и Харькове. В Вашингтоне зреет недовольство дальнейшей поддержкой Киева — набралась достаточная оппозиция, чтобы вычеркнуть помощь Украине из только что принятой резолюции о финансировании, позволившей избежать закрытия правительства.

Некоторых представителей оппозиции тревожит безудержная коррупция на Украине. Но еще более серьезная проблема — развернувшиеся в Киеве политические распри. Это подчеркивает то обстоятельство, что нынешний главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный выступает против планов форсирования Днепра, которые продвигают Зеленский и политики в Вашингтоне.

Кроме того, в августе и сентябре Украина не выполнила мобилизационный план из-за крепнущего сопротивления в обществе. Таким образом, глав военкоматов уволили не столько из-за коррупции (хотя без нее наверняка не обошлось), а из-за острой нехватки личного состава.

Над Залужным нависли и другие угрозы. Украинская служба Би-би-си недавно сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) и внутренняя разведка СБУ возбудили против Залужного уголовное дело за провал недавнего контрнаступления на юге.

Разумеется, расследование не могло бы состояться без поддержки украинского лидера. Зеленский рассадил в СБУ своих людей и пользуется своими ставленниками для арестов и преследования оппонентов.

Даже русские отдают Залужному должное как командающему. Однако нападки в его адрес усиливаются: его обвиняют в том числе в подрыве газопровода "Северный поток" (возможно, это вброс ЦРУ, которое не обвиняло Залужного напрямую).

Однако уголовное расследование против непосредственного военного руководства станет болезненным ударом по ВСУ и подорвет способность Украины продолжать боевые действия.

Если же отставить в сторону назревающий в Киеве раскол, то остается реальный вопрос: смогут ли Россия и НАТО договориться не только по Украине, но и по архитектуре безопасности в Европе?

Москва видит в расширении НАТО угрозу. Российские лидеры также считают, что с расширением альянса и его баз происходит переброска ядерного потенциала к линии соприкосновения.

Россия стремится откатить назад расширение Североатлантического альянса, хотя это в принципе невозможно. Однако противодействие предполагаемым наступательным угрозам может стать предметом переговоров и в некотором роде напомнит соглашения о контроле вооружений — либо истекшие, либо расторгнутые. Особенно это касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, от которого администрация Трампа отказалась в начале 2019 года.

США утверждают, что Россия не соблюдает его условия, но некоторые полагают, что договор был расторгнут, потому что мешал соперничеству США с китайским ядерным оружием средней дальности. КНР никогда не была участником РСМД и решительно отказывается вступать в какие-либо серьезные соглашения об ограничении вооружений.

Без поддержки НАТО долго продолжать военные действия Украина не сможет. На первый взгляд, непрекращающееся паломничество политиков ЕС и США в Киев сулит Украине неограниченную помощь НАТО.

Но поддержка на уровне прошлого года невозможна хотя бы по структурным причинам (в частности, из-за нехватки поставок). Более того, Европа все больше устает от конфликта, тем паче что ее обширное вмешательство так и не принесло Киеву победу.

Германия, бывший промышленный центр Европы, терпит экономический крах без достаточных поставок дешевой энергии — в основном российского газа. Рано или поздно немцев ждут суровая экономическая и политическая реальность — причем скорее даже раньше.

Перспективу расползания конфликта понемногу начинают осознавать лидеры если не США, то, как минимум, Европы.

Может показаться, что если Украина при нынешнем руководстве откажется от переговоров с Россией, то НАТО и Кремль смогут действовать без ограничений, оставив местные политические вопросы в стороне.

Администрация Байдена едва ли перевернет страницу и прибегнет к дипломатии, но ситуация может измениться, если Украина потерпит новые неудачи на поле боя или ее политическая структура рухнет.

Хотя можно сказать, что Зеленский оказался в западне, выбраться из которой он не в состоянии. Байден идет на переизбрание и наверняка захочет избежать обвинений в очередной катастрофе афганского калибра. Трудно сказать наверняка, какие именно события усадят Байдена за стол переговоров, но выбор у него есть, и он сможет избежать фиаско — если захочет.

Автор: Стивен Брайен (Stephen Bryen) — старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института