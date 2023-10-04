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ТАСС

"Луна-26" и "Луна-27" могут отправиться к спутнику Земли раньше планируемого срока

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Глава Роскосмоса сообщил, что корпорация полна решимости продолжать лунную программу

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки старт следующих российских межпланетных миссий - "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", - сказал Борисов журналистам. 

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Роскосмос
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Борисов Юрий
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