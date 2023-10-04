Поддержка Украины довела немцев до бунта. Вот в чем дело

NYT: Rheinmetall отказалась строить завод в Саксонии из-за протеста жителей

Компания Rheinmetall отказалась от идеи построить завод по производству боеприпасов в немецком Гросенхайне из-за протеста местных жителей, пишет NYT. Их сопротивление отражает то беспокойство, которое у немцев вызывает стремление Германии вооружать Украину.

Сопротивление, которое крошечный город Гросенхайн оказал строительству нового оружейного завода, показывает, что правительство сталкивается с трудностями в реализации более агрессивной внешней политики.

Когда чиновники правительства Саксонии, ранее входившей в ГДР, узнали, что компания Rheinmetall – ведущий производитель оружия в Германии – обдумывает построить в регионе новый оружейный завод, они увидели в этом возможности для экономического роста.

Они решили, что это шанс извлечь выгоду из легендарного местного аэродрома – в Первую мировую тут стоял самолет Красного барона, во Вторую мировую здесь базировались нацисты, а в последующие десятилетия его занимали советские военные. Чиновники надеялись, что открытие нового завода позволит создать сотни рабочих мест и получить щедрый кусок федерального финансирования, выделяемого на восстановление истощенных вооруженных сил Германии.

Однако некоторые жители Гросенхайна – городка с населением 20 тысяч человек, который был выбран для строительства завода, – думали иначе.

16 из 22 членов городского совета написали канцлеру Олафу Шольцу письмо, в котором они призвали заблокировать проект. Местное крыло ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" провело в июне митинг, на котором выступавшие выразили решительный протест против продажи оружия Украине. А жители выстроились в очередь, чтобы подписать петицию, которую распространила местная партия левых.

"Мы отвергаем дальнейшую военно-экономическую эксплуатацию после многих лет военной эксплуатации, – говорилось в петиции. – Мы не хотим опосредованно участвовать в войнах по всему миру".

Хотя кто-то может отмахнуться от позиции Гросенхайна как от политики малого города, на самом деле бунт местных жителей отражает охватившую немцев тревогу – особенно это касается бывшего коммунистического востока страны. Беспокойство вызывает обещание Германии и дальше вооружать Украину, несмотря на переориентацию немецкой внешней политики, или Zeitenwende, о которой объявил канцлер Шольц.

Поддержка этой программы перехода на более агрессивный внешнеполитический курс оказалась сдержанной. Дело в том, что Восточная Германия на протяжении нескольких десятилетий была сателлитом Советского Союза, и сегодня в регионе Россию одновременно боятся и чувствуют к ней привязанность.

Кроме того, большинство немцев до сих пор испытывает глубокое отвращение к войне и расходам на оборону – нацистское прошлое страны заставляет ее крайне неохотно инвестировать в военный потенциал. Точка зрения Берлина – это одно, политические реалии на местах – это другое.

"Многие родившиеся в 80-х, 70-х или 60-х годах говорят: “Мы больше не хотим никакого оружия. Нам больше не нужна армия. Это больше не нужно. Мы хотим жить в мире с Россией”, – объяснил Себастьян Фишер (Sebastian Fischer), член законодательного собрания земли Саксония, который проводил встречи с избирателями, обсуждая с ними тревоги по поводу строительства завода. – Очень трудно объяснить людям, почему мы должны защищать Украину".

Сопротивление в Гросенхайне началось почти сразу после того, как в январе исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) сообщил в интервью, что ведет переговоры с федеральным правительством о строительстве в Саксонии завода по производству боеприпасов, который поможет удовлетворить резко возросший спрос, вызванный военными усилиями Киева и его западных союзников.

Некоторые жители Гросенхайна испугались, что строительство завода разозлит президента России Владимира Путина, который почти пять лет проработал в КГБ в соседнем Дрездене и который вполне может сделать этот город своей военной мишенью.

"Он точно знает, где находится аэродром, – сказала о Путине Керстин Лаутербах (Kerstin Lauterbach), член городского совета от "Левой партии", возглавившая усилия по сопротивлению строительству завода. – Население очень и очень чувствительно к таким аргументам. Отделить строительство завода от истории невозможно".

Сегодня на аэродроме площадью 360 акров – это крупнейший участок земли промышленного назначения в восточной части Германии – располагаются склады и небольшой летный клуб, но по краям взлетно-посадочных полос все еще стоят старые советские вертолеты и самолеты.

Жители Гросенхайна вспоминают советское присутствие в городе как нечто угрожающее. Они рассказывают истории о том, как из-за работы базы жители города порой сидели без электричества, и о непрерывном реве самолетов над головой. Само ее существование внушало страх.

Зажатые между двумя ядерными державами – Советским Союзом на востоке и американцами на западе, – жители Гросенхайна боялись, что в случае ядерной войны они окажутся на передовой конфликта. Согласно документам, которые позже обнародовало ЦРУ, в начале 50-х годов американцы действительно вели пристальное наблюдение за городом и базой, а чиновники составляли подробные отчеты о происходившем там.

Лаутербах пришла в ужас от мысли, что на аэродром снова могут вернуться военные. По ее словам, когда Советы ушли, жители "обрадовались, что там больше нет военных".

Будучи политиком левого толка, Лаутербах выступает против любых продаж оружия – не только Украине, – и она осуждает действия России.

Однако Лаутербах возложила часть вины на американских и европейских политиков, которые не сумели "мирным образом" урегулировать конфликт, прежде чем он перерос в полномасштабные боевые действия. "Я понимаю, что Путин чувствует, будто его загоняют в угол, ведь НАТО придвигается все ближе и ближе", – сказала она.

Бывший пилот Армин Бенике (Armin Benicke) стал одним из активистов, выступающих против завода. Он утверждает, что строить предприятие по производству химикатов так близко к городу небезопасно. По его словам, он поддерживает усилия по перевооружению Германии, однако крайне недоволен тем, что Берлин направляет так много помощи Украине, в то время как собственная экономика страны испытывает серьезные трудности.

"Этот специальный фонд для Бундесвера – сто миллиардов [евро] на то, чтобы мы могли купить приличное количество оружия, – сказал Бенике, комментируя программу перевооружения немецкой армии. – Я утверждаю, что это ошибка, потому что оружие, которое мы покупаем, идет на Украину".

Йенс Леманн (Jens Lehmann), представляющий Саксонию в парламенте Германии, сказал в интервью, что десятилетия торговли и "общения" с Советами в период холодной войны сформировали у многих жителей восточной части Германии "прагматичный" взгляд на Россию.

"Люди торгуют с Россией с момента окончания Второй мировой войны, –сказал Леманн. – После воссоединения Германии мы всегда получали дешевый и надежный российский газ. Вот почему люди сейчас говорят: “Необходимо начать переговоры, мы должны найти дипломатический путь”".

Общественность получила крайне мало информации о том, что из себя будет представлять завод в Гросенхайне, и это способствовало распространению самых разных слухов. Дирк Дидрих (Dirk Diedrich), комиссар Саксонии по стратегическим инвестиционным проектам, сообщил, что ни он, ни другие чиновники федеральной земли не были приглашены на переговоры с Rheinmetall.

"Ситуацию осложняло то, что мы не могли представить никаких фактов в ходе дискуссий, – пояснил он. – Никто не мог сказать, в чем именно заключались планы компании".

Если бы такие дискуссии состоялись, по его словам, "мы смогли бы убедить большинство жителей, что это хорошая инвестиция".

Вместо этого в дебаты вступила партия "Альтернатива для Германии", которую в Саксонии подозревают в экстремистской деятельности. На митинге, организованном местным отделением организации, присутствовало почти 200 человек. Они держали в руках плакаты, на которых были изображены сердца синего цвета – цвета логотипа этой партии – и слово "мир".

Андре Вендт (André Wendt), депутат парламента Саксонии от партии "Альтернатива для Германии", обвинил западные правительства в том, что они "подвергают всех нас риску" и "мобилизуют для войны", отправляя оружие на Украину.

"Когда средства массовой информации празднуют выдвижение немецких танков “Леопард” против России, показывая его в формате кинохроники, и выставляют критиков поставок оружия и этого конфликта экстремистами, это все выглядит скандально и антиисторически", – заявил Вендт на митинге.

Эта сцена вызвала ярость у политиков, которые увидели в перспективе появления многомиллионного завода хорошую возможность привлечь западные компании, которые сейчас все активнее строят свои предприятия в восточной части Германии. По предварительным оценкам, завод Rheinmetall принес бы в регион инвестиции в размере 840 миллионов долларов и позволил бы создать около 600 рабочих мест.

В конце концов руководство Rheinmetall решило не строить новый объект – по крайней мере, пока, а вместо этого вложить средства в расширение уже имеющегося предприятия на юге Германии. По словам Паппергера, это решение было продиктовано экономическими соображениями, потому что новый завод будет коммерчески жизнеспособным только при условии заключения крупного нового контракта или огромных вливаний государственной помощи.

Леманн выразил сожаление в связи с таким решением. "Крупные компании есть в Мюнхене, в Северном Рейне-Вестфалии, в Берлине, на севере Германии, где-то на побережье. А на востоке страны относительно мало оборонных предприятий".

"Учитывая Zeitenwende, правительство сейчас настроено развивать индустрию безопасности и оборонную промышленность, – добавил он. – Будет очень жаль, если это стремление не затронет восточную часть Германии".

Авторы статьи: Кэти Эдмондсон (Catie Edmondson), Екатерина Бодягина