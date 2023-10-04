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РИА Новости

В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил

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Белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях
Белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МО Белоруссии задействует авиацию и другую военную технику в проверке готовности

МИНСК, 3 окт – РИА Новости. В Белоруссии по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.

"Сегодня по поручению главы государства - главнокомандующего вооруженными силами начат очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также в ходе проверки предусматривается задействование авиации в интересах поддержки действий сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Общее руководство мероприятиями возложено на госсекретариат совбеза. Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности, информировали в минобороны Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Проекты
Военные учения
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