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Военное обозрение

Ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени»

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Источник изображения: topwar.ru

Эстонский министр обороны Ханно Певкур встретился в Киеве со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе встречи он сообщил, что ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени».

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны прибалтийского государства.

Украина нуждается в нашей поддержке и помощи, чтобы выиграть эту войну

- отметил эстонский чиновник.

Певкур сказал, что Киев имеет право самостоятельно выбрать темп, в котором будет «прогрессировать» в зоне боевых действий, не теряя единства. Министр призвал киевский режим сохранять решимость и не отказываться от выбранного курса.

Источник изображения: topwar.ru

Умеров и Певкур обсудили в ходе встречи дальнейшую поддержку Киева со стороны Таллина, положение ВСУ на передовой и варианты сотрудничества двух ведомств, включая развитие оборонной отрасли.

Глава Минобороны Украины рассказал гостю с балтийских берегов о последних событиях на фронте и сообщил о недавних поступлениях от западных партнеров. Со своей стороны, Певкур подробно перечислил ту военную помощь, которую Таллин оказывал Киеву с момента начала вооруженного конфликта.

Эстонский министр также встретился в украинской столице с секретарем Совета безопасности Украины Алексеем Даниловым.

Ранее в Минобороны Эстонии анонсировали создание воинского подразделения, специализирующего на применении дронов-камикадзе. Формирование такого типа станет первым в Североатлантическом альянсе.

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Страны
Украина
Эстония
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