Роскосмос предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что делегации этих стран выразили интерес к проекту

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Роскосмос предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте Российской орбитальной станции (РОС), делегации этих стран выразили к нему интерес. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Двусторонние встречи и контакты в рамках этого форума (Международного астронавтического конгресса - прим. ТАСС) показали, что интерес к российской космонавтике, российским достижениям очень высокий. Мы доложили коллегам о наших планах по развитию Российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы. Пригласили их принять участие", - сказал Борисов журналистам.

"Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном, мы хорошо контактируем со странами, входящими в БРИКС", - заявил он.