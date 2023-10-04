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ТАСС

Роскосмос предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС

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Макет базового модуля Российской орбитальной станции
Макет базового модуля Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что делегации этих стран выразили интерес к проекту

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Роскосмос предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте Российской орбитальной станции (РОС), делегации этих стран выразили к нему интерес. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Двусторонние встречи и контакты в рамках этого форума (Международного астронавтического конгресса - прим. ТАСС) показали, что интерес к российской космонавтике, российским достижениям очень высокий. Мы доложили коллегам о наших планах по развитию Российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы. Пригласили их принять участие", - сказал Борисов журналистам.

"Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном, мы хорошо контактируем со странами, входящими в БРИКС", - заявил он. 

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