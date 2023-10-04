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ТАСС

Repubblica: у Италии нет оружия и средств на него для Украины

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, к такой помощи население страны относится все более критично

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. У Италии нет оружия и средств на его закупку для Украины, при все более критическом отношении к такой помощи со стороны населения. Как пишет газета La Repubblica, новый, восьмой пакет военной помощи, который должен быть готов к Рождеству, сильно пробуксовывает.

О его подготовке сообщил накануне в Киеве вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. По данным издания, в профильном Министерстве обороны этого подтвердить не смогли. Позже Таяни поправился, что перечень нового пакета может включать не непосредственно оружие, а обмундирование и разные нелетальные материалы, например, шлемы ночного видения. "Наша линия не меняется: никакое оружие, полученное из Италии, не может использоваться для поражения российской территории. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", - приводит издание его разъяснение.

Как отмечает издание, предыдущие семь пакетов, только один из которых приходится на нынешнее правительство, значительно опустошили арсеналы. При этом средств на закупку новых вооружений нет на фоне необходимости сокращать расходы на здравоохранение и другие социальные программы при составлении нового бюджета, что уже вызывает протесты как населения, так и оппозиции. В этом контексте возникает вопрос сохранения поддержки избирателей, которые все менее поддерживают продолжение конфликта. Согласно некоторым опросам общественного мнения, до 70% итальянцев не поддерживают отправку оружия. Уже объявлено о протестных акциях и забастовках. Как напоминается, входящая в правящую коалицию партия "Лига" давно придерживается достаточно скептического отношения к новым поставкам. Ее лидеру, вице-премьеру и министру транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини необходимо изыскать средства на реализацию дорогостоящего моста через Мессинский пролив, который соединит Сицилию с материковой частью Италии.

Как пишет газета, Рим будет пытаться особенно не афишировать вопрос о поставках оружия и все больше переводить помощь Украине на рельсы участия в восстановлении страны, ее инфраструктуры и культурного наследия.

В рамках последнего пакета Италия совместно с Францией отправила Киеву систему ПВО Samp-T. Столь желаемые Киевом истребители F-16 Италия поставлять не будет из-за их отсутствия, соответственно, итальянцы заявили, что не участвуют в программах подготовки украинских пилотов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны фактически воюют с Россией под видом поставок вооружений Украине, предоставления разведданных и помощи в подготовке войск. 

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Италия
Россия
Украина
Франция
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
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