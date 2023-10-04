На Кольской АЭС в Заполярье прошли учения

В ходе мероприятий обезвредили украинских "диверсантов"

МУРМАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Условную украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), перешедшую российско-финскую границу и планировавшую теракт на территории Кольской атомной электростанции (АЭС) в Мурманской области, обезвредили в ходе в учений. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Мурманской области.

"По замыслу тренировки, членами украинской неонацистской группировки в составе ДРГ осуществлен незаконный переход российско-финской границы в целях совершения диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по легенде учений, в зоне безопасности Кольской АЭС заложено самодельное взрывное устройство, а также оборудованы база, схрон взрывчатки и беспилотников. Сотрудники оперативных служб обезвредили участников ДРГ и пресекли совершение "теракта".

Кольская АЭС расположена вблизи города Полярные Зори (Мурманская область). На станции действуют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Кольская АЭС - первая атомная станция, построенная в суровых климатических условиях Заполярья и самая северная АЭС в Европе. В 2019 году на станции завершилась масштабная модернизация энергоблоков первой очереди, позволившая на порядок повысить уровень их безопасности и продлить срок эксплуатации до 2033-2034 годов. Кольская АЭС стала единственной в России атомной станцией, где реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков.