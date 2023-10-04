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ЦАМТО

США передали ВВС Румынии очередной самолет ВТА C-130H "Геркулес"

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ВТС C-130H Hercules
ВТС C-130H Hercules.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 3 октября. Как сообщило МНО Румынии, в состав ВВС страны вошел очередной самолет ВТА C-130H2 "Геркулес", безвозмездно переданный в рамках американской программы "Избыточное военное имущество" (EDA).

Для справки: в рамках этой программы США передают избыточную военную технику дружественным странам по минимальной стоимости или бесплатно.

Самолет C-130H2 "Геркулес" прибыл в международный аэропорт "Бухарест Бэняса" имени Ауреля Влайку в Румынии 15 сентября. С 17 по 29 сентября американская мобильная группа подготовки провела на 90-й авиабазе обучение румынского экипажа работе с новым оборудованием на борту самолета.

Самолет, вероятно, войдет в боевой состав 901-й стратегической авиационной эскадрильи 90-й авиационной базы и позволит увеличить возможности переброски по воздуху подразделений ВС Румынии.

Как планируется, до конца 2023 года ВВС Румынии в рамках программы "Избыточное военное имущество" получат еще один самолет C-130H2.

В настоящее время на вооружении ВВС Румынии уже имеются четыре самолета C-130B "Геркулес" и два самолета C-130H (последний поступил в 2021 году). Первый C-130B прибыл в Румынию 25 октября 1996 года, за ним последовали еще три самолета этой модификации. Первый полет C-130B под управлением румынского экипажа состоялся 18 марта 1997 года. Первый C-130H был принят на вооружение ВВС Румынии 14 февраля 2007 года. Самолеты применялись для доставки войск и грузов в Афганистане, Ираке, Мали, на Балканах и др.

Как заявил командующий 90-й авиатранспортной базы коммандер Эмиль Текучану, принятие на вооружение самолетов "Геркулес" моделей "H" из состава ВС США увеличивает возможности румынских ВВС по грузоперевозкам и реагированию на угрозы.

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Страны
Афганистан
Ирак
Мали
Румыния
США
Продукция
C-130
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