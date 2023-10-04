Военный эксперт усомнился в уменьшении военной помощи Киеву от ЕС

Военный эксперт Литовкин: задача Запада — затянуть конфликт на Украине

Сообщения о том, что страны Евросоюза (ЕС) больше не могут поставлять Украине вооружение из своих запасов без угрозы собственной безопасности, не приведут к уменьшению военной помощи Киеву. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 3 октября выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейского чиновника писала, что в Европе продолжат поддерживать Украину, однако ЕС уже отдал всё, что можно было, без угрозы собственной безопасности.

«Они говорят об этом только по одной простой причине, что они хотят своему населению, которое страдает от санкций против России, от того, что деньги тратятся не на повышение благосостояния людей, а на закупки оружия, внушить мысль о том, что без помощи Евросоюза, без помощи Соединенных Штатов Украина проиграет конфликт», — заявил Литовкин.

Кроме того, по мнению эксперта, Европейский союз не является самостоятельным органом, а подчиняется США.

«Задача Соединенных Штатов — как можно дольше затянуть боевые действия на Украине, не для того, чтобы Украина победила, а для того, чтобы разорять Россию, ее экономику, ее финансы, ее людские ресурсы», — отметил он.

Это происходит по той причине, что на Западе понимают, что Россию на поле боя победить невозможно, добавил Литовкин.

Ранее, 17 сентября, американские СМИ сообщили, что боеприпасов не хватает и в самих США. Отмечалось, что в случае прямого участия Вашингтона в крупном конфликте необходимое вооружение могло бы закончиться уже через несколько недель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.