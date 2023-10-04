Турция представила ВС Гамбии пакет военной помощи

ЦАМТО, 3 октября. Вооруженные силы Гамбии приняли безвозмездно предоставленный властями Турции пакет оборудования и военной техники.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на командование Вооруженных сил Гамбии, в состав пакета помощи, переданного посольством Турции в Банжуле, среди прочего, вошли: нелетальные средства, два бронетранспортера "Кобра" компании Otokar, радиостанции, миноискатели, обмундирование, обувь, зимние куртки, дождевики и т.д.

Посол Турции в Гамбии Толга Бермек заявил, что передача помощи стала важной вехой в двустороннем военном сотрудничестве Анкары и Банжула и позволила Турции внести свой вклад во внешнюю политику и миротворческие усилия Гамбии.

Начальник штаба обороны вооруженных сил Гамбии генерал-лейтенант Якуба А Драмме (Yakuba A Drammeh) поблагодарил за предоставленную помощь и указал, что полученное оборудование будет применяться при участии в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

Турция и Гамбия с 1965 года поддерживают хорошие двусторонние отношения, в первую очередь, в рамках Организации Объединенных Наций и Организации исламского сотрудничества. Турецкие специалисты проводят обучение личного состава ВС Гамбии с 1990-х годов. Только в период с 1991 по 2007 гг. турецкие военные инструкторы обучили около 7000 гамбийских солдат. После истечения срока действия двустороннего соглашения об обучении в 2007 году военнослужащие ВС Гамбии начали проходить обучение в Турции. До настоящего времени подготовку в Турции прошли более 500 военнослужащих из Гамбии.

В 2014 году сотрудничество в области обороны усилилось после подписания ВС Гамбии и Турецкой Республики двустороннего соглашения об оказании логистической поддержки ВС Гамбии. Турция также пожертвовала 600 тыс. долл. в качестве помощи для развертывания контингента ВС Гамбии в Мали в составе миротворческой миссии и решения других логистических вопросов.

В 2019 году было объявлено, что Турция предоставила Гамбии военную помощь на сумму 1,4 млн. долл., содержание которой не разглашалось.

В апреле 2022 года Турция предоставила Гамбии различное оборудование для обеспечения безопасности, включая противогазы, радиостанции, обмундирование, палатки и др. оборудование.

В середине 2022 года ряд СМИ сообщил, что Гамбия разместила заказ на поставку 20 бронемашин "Хизир" с колесной формулой 4х4 производства турецкой компании Katmerciler. Два бронеавтомобиля были доставлены в Гамбию в ноябре прошлого года.