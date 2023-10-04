Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО

Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании полков и батальонов для СВО

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о формировании подразделений для спецоперации, особо отметил Чечню и лично главу республики Рамзана Кадырова.

"Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Кроме того, он отметил подразделения под командованием Героя России Апти Алаудинова, которые "достойно проявили себя в специальной военной операции".

"Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.

По словам Шойгу, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей работа по набору контрактников и добровольцев "набирает темпы".