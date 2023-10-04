Бжания заявил, что Абхазия поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Абхазский лидер подчеркнул, что "маски сняты"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Не могу не сказать об этом - всемерная поддержка, исходя из наших возможностей, той спецоперации, которая проводится на Украине, мы это подчеркнули. Маски, как говорится, сняты. Недавно обратили внимание, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно, о чем идет речь, с кем имеем дело, поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца", - сказал он.

22 сентября во время выступления Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".