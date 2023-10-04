Путин торжествует. Запад нанес серию мощных ударов по Украине

Над Украиной сгущаются тучи. В США добились исключения помощи Украине из проекта бюджета. На выборах в Словакии победу одержала партия Smer, настроенная на прекращение поставок оружия ВСУ. Это произошло на фоне ссоры Киева с Варшавой – одной из верных его союзниц, пишет автор статьи для CNN.

Стивен Коллинсон

Республиканцы, выступающие против оказания поддержки Украине в ее борьбе с Россией, впервые добились серьезных успехов, когда спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) отказался включать помощь Киеву на шесть миллиардов долларов в законопроект, предотвративший прекращение работы правительства.

В результате президенту Джо Байдену пришлось потребовать срочных действий для удовлетворения украинских потребностей, а российский президент Владимир Путин провел приятный уикенд. В то же время у украинского лидера Владимира Зеленского появилось много новых причин для беспокойства из-за изменений в мировой политике, которые сыграли на руку Москве, дав ей возможность переиграть Запад при проведении военной операции на Украине. Байден предложил Маккарти "сделку", предусматривающую перенос помощи Украине в отдельный закон, однако канцелярия спикера-республиканца отказалась подтвердить заключение такого соглашения.

Драма в США совпала по времени с другим событием прошедших выходных, которое тоже станет поводом для беспокойства на Украине. В соседней Словакии на парламентских выборах одержала победу популистская партия пророссийского экс-премьера страны Роберта Фицо. Фицо проводил свою предвыборную кампанию на платформе антиамериканской риторики, пообещав прекратить поставки оружия на Украину и не дать Киеву вступить в НАТО.

В дополнение к этим ударам по Украине, нанесенным из США и Словакии, Киев поссорился с Польшей из-за экспорта зерна, хотя она изначально являлась самой стойкой его союзницей. В результате Варшава пригрозила соседке прекращением поставок оружия.

Каждое из этих событий подчеркивает усиление опасностей для Украины. Оружие и помощь, в которых она нуждается для продолжения вооруженной борьбы против российских войск, все чаще становятся заложниками политической конъюнктуры национальных выборов на Западе.

Любой признак ослабления решимости западных лидеров и законодателей помогать Украине и вооружать ее является для Путина дополнительным стимулом затянуть конфликт и превратить его в борьбу на истощение. При этом российский президент надеется, что западное общество устанет от нее, и что в будущем году к власти могут прийти руководители типа экс-президента Трампа, которые бросят Киев на произвол судьбы.

Заголовки газет вызывают тревогу на Украине. И хотя реалии международной политики указывают на то, что оружие и помощь продолжают поступать в больших объемах, помогая украинцам оказывать сопротивление натиску России, политические обстоятельства меняются, предвещая Киеву серьезные долгосрочные проблемы.

Пропагандистская удача для Путина

В Словакии на субботних парламентских выборах победила партия Фицо "Курс — социальная демократия". Политический маятник в этой стране снова качнулся в сторону популизма и национализма, которые в последние годы дали миру Трампа, Брексит и победы крайне правых партий во Франции и Германии. Воодушевленный успехом Фицо заявил: "У Словакии и у народа Словакии есть проблемы посерьезнее Украины". А потом он добавил, что будет настаивать на мирных переговорах.

Член НАТО Словакия ранее активно поддерживала Украину, и новый поворот событий не пойдет на пользу Киеву. А Путин получит ценные пропагандистские дивиденды. Но самой Словакии не хватит сил и влияния, чтобы подтолкнуть воюющие стороны к началу переговоров. В любом случае нет никаких признаков готовности Украины к ведению переговоров, пока она ведет наступление. В равной степени и у Путина нет политических и стратегических причин соглашаться на переговоры. А Фицо надо подумать о создании собственной коалиции, прежде чем он начнет определять политический курс в отношении Украины.

Да и отказ Словакии поставлять оружие Киеву вряд ли повлияет на расклад сил в зоне боевых действий в пользу России. Да, Братислава отправила ему старые советские МиГи и прочую технику, получив за это компенсацию от Евросоюза. Но ее помощь Украине мизерная по сравнению с тем, что дают ей крупные европейские державы и Соединенные Штаты.

А вот угроза заблокировать вступление Украины в НАТО вызывает тревогу. Но прошедший в этом году саммит альянса показал, что у Киева в любом случае нет шансов пополнить его ряды в ближайшее время. Еще до выборов в Словакии далеко не все члены поддерживали идею членства Украины в НАТО. Турция, например, до сих пор блокирует вступление Швеции, а ведь вхождение этой страны в оборонительный клуб вызывает гораздо меньше споров и противоречий.

В Словакии наверняка немало избирателей, симпатизирующих России, поскольку она входила в состав Чехословакии, которая была членом Варшавского договора, управляемого железной рукой из Москвы. Но будучи членом НАТО, эта страна в вопросах обороны очень сильно зависит от альянса, а в конечном счете и от США. А экономика Словакии находится в зависимости от Евросоюза, членом которого она является. Это дает Западу существенные рычаги влияния на Братиславу.

Геополитические реалии могут оказаться решающими и в споре между Польшей и Украиной. Многие аналитики считают, что градус напряженности понизится, когда в октябре в Польше пройдут непростые выборы. Неприязнь Варшавы к Москве и желание не допустить ее победы на Украине объясняются сложной историей политических отношений между двумя странами, и эту неприязнь вряд ли развеют меняющиеся политические ветры. А благодаря занимаемой позиции Польша становится все важнее для США как одна из главных европейских союзниц Вашингтона.

Антиукраинские настроения в Республиканской партии набирают силу

Сентябрьский визит Зеленского в Вашингтон с целью получить дополнительную помощь для Украины кажется дальновидным. Но после бурной недели становится ясно, что администрации Байдена будет намного труднее проводить через конгресс новые транши американской помощи.

Спикер Маккарти, позиции которого ослабевают, протолкнул временный закон о расходах, чтобы правительство могло работать до середины ноября. Но в него не включили шесть миллиардов долларов помощи Украине, которую сенат надеялся присоединить к общему пакету. Сама по себе данная сумма — лишь четверть того, что Байден в своей очередной заявке просил для Украины. Это не поставит Киев незамедлительно под угрозу на поле боя, однако более длительные задержки чреваты серьезными последствиями. А еще это придаст смелости и уверенности Путину, а также посеет сомнения среди европейских лидеров в выдержке и стойкости США — ведь хотя они держатся твердо и непоколебимо, им необходимо влиять на общественное мнение.

Некоторые самые громогласные сторонники Украины в конгрессе крайне разочарованы. "Путин торжествует, — заявил CNN член палаты представителей из Иллинойса демократ Майк Куигли (Mike Quigley). — Я не понимаю, как может измениться ситуация за 45 дней". Этот сопредседатель проукраинской фракции в конгрессе стал единственным демократом в палате представителей, проголосовавшим против временной меры.

Некоторые республиканские бунтари из палаты представителей грозят свергнуть Маккарти, так как он воспользовался голосами демократов, чтобы не допустить прекращения работы правительства и при этом не увеличить объемы расходов на него. Эти люди в основном против увеличения помощи Украине. Среди них Мэтт Гетц (Matt Gaetz) из Флориды и сторонница Трампа Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene), написавшая в субботу в соцсетях, что Джо Байден "относится к Украине как к пятьдесят первому штату", а ранее заявлявшая, что дополнительные средства для Киева — это "кровавые деньги".

Украина не паникует, узнав о временном прекращении многомиллиардной помощи, от которой она полностью зависит, ведя боевые действия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что его страна работает с конгрессом над решением данного вопроса.

"Мы не чувствуем, что поддержка США пошатнулась, так как Соединенные Штаты понимают: то, что поставлено на кон на Украине, гораздо больше самой Украины. Речь идет о стабильности и предсказуемости мира, и поэтому я считаю, что мы сумеем найти необходимые решения", — заявил Кулеба.

Такие высказывания усиливают у избирателей ощущение, что американские и украинские интересы прямо противоположны, и в этом заключается опасность для Зеленского. На предвыборных митингах республиканцев избиратели часто выражают недовольство отправкой многомиллиардной помощи Украине. А опросы общественного мнения демонстрируют усиление скептицизма в обществе.

Но пока двухпартийное большинство в Вашингтоне за дальнейшее предоставление помощи Украине, хотя хаос в рядах Республиканской партии вызывает вопросы о том, как ее предоставлять. Байден в воскресенье как будто дал понять, что договорился с Маккарти о принятии отдельного решения по ней, хотя позиции у спикера слишком слабые, чтобы выполнять какие-либо обещания. "Я полностью рассчитываю на то, что спикер выполнит свои обязательства и обеспечит прохождение закона, а также поддержку, необходимую Украине", — сказал президент.

Маккарти высказал предположение, что, если будет принято решение о выделении дополнительных средств на охрану южной границы США, это позволит отправить помощь Украине. "Они не получат этот пакет, если граница не будет в безопасности, — сказал спикер в воскресенье, выступая в программе CBS „Лицом к нации“. — Я за то, чтобы Украина получала необходимое ей оружие, но я твердо настаиваю, что граница — прежде всего. Поэтому мы должны найти способ сделать это вместе".

Но, если Маккарти снимут и заменят более радикальным спикером, полоса везения у Украины может закончиться.

Если заглянуть в будущее, исключительно важным событием станут выборы в США в ноябре 2024 года. Трамп, являющийся фаворитом в Республиканской партии, пообещал в случае избрания президентом завершить вооруженный конфликт на Украине за 24 часа. Предположительно, это будет сделано на выгодных для Путина условиях, ведь Трамп называет российского президента "гением" и пресмыкается перед ним.

И под ударом окажется не только Украина. Второй срок Трампа может создать угрозу существованию НАТО и всей концепции Запада, разработанной после Второй мировой войны и предусматривающей ведение холодной войны.