Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 3 октября. В Москве в Национальном центре управления обороной 3 октября прошло селекторное совещание министра обороны РФ с руководящим составом Вооруженных Сил.

Свое выступление генерал армии Сергей Шойгу начал с обстановки в районе специальной военной операции.

"Активными действиями наши войска, – сказал он, – значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон. Подразделения Южной группировки отразили все атаки на Соледаро-Бахмутском направлении. Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад.

Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении. Успешно выполнили поставленные задачи подразделения 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады.

На Краснолиманском направлении отличились 55-я мотострелковая бригада и 228-й мотострелковый полк".

"Наши бойцы, – продолжил глава военного ведомства, – действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм. С 1 июня 57-ми объединениям, соединениям и воинским частям присвоены почетные наименования "гвардейские". Двадцать соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил удостоены орденов Российской Федерации. В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90 процентов".

Министр отметил, что медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться. Военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасая жизнь и здоровье наших бойцов".

Сергей Шойгу поблагодарил военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу и перешел к ситуации вокруг Нагорного Карабаха, где в условиях обострения конфликта российский миротворческий контингент продолжал выполнять возложенные на него задачи.

"Чтобы не допустить гибели людей, – сказал министр, – было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере. При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня. Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тыс. мирных жителей, в том числе около 32 тыс. детей. По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти трехсот тонн гуманитарных грузов".

Кроме того, российские военнослужащие участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте. Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь. Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии. В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей.

Сергей Шойгу поблагодарил российских миротворцев за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв.

Затем он перешел к теме осенней призывной кампании, которая стартовала 1 октября. Министр подчеркнул, что она проходит в плановом порядке – в сроки, установленные российским законодательством. Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с Указом Президента призыву на военную службу подлежат 130 тыс. человек.

Глава военного ведомства обратил внимание на то, что все призывники, в том числе из новых регионов, не будут направляться в зону боевых действий.

"В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет, – заявил министр. – Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества".

С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан.

Существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество. Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения.

Особо министр отметил Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона. Достойно проявили себя в специальной военной операции подразделения под командованием Героя России Апти Алаудинова. Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тыс. человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи.

Сергей Шойгу отметил, что работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.