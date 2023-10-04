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Интерфакс-АВН

Шойгу: в этом году контрактниками и добровольцами стали более 335 тыс. человек

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Брошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту
Брошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - В 2023 году более 335 тыс человек отправились служить по контракту и в добровольческие формирования, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны РФ.

Он отметил, что ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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