Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе

Инструктор на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе.

Шойгу: университет спецназа в Гудермесе направил в зону СВО 14,5 тысячи человек

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.