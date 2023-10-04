Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ на трехлетку безопасен и не превысит 1% ВВП

Полноценная интеграция регионов и их поддержка является одним из приоритетов бюджета, сообщил глава Минфина

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета России на всю предстоящую трехлетку будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года", - сказал глава Минфина.

Полноценная интеграция регионов и их поддержка является одним из приоритетов бюджета РФ на следующую трехлетку, сказал министр.

"Какие задачи решает бюджет? В первую очередь это обеспечение нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности. Это наш главный приоритет и на это выделяются все необходимые ресурсы, которые нам заявили наши силовые органы. Второй приоритет - технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третий - выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертый - полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики", - сказал он.

Министр уточнил, что общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн рублей. Силуанов также отметил, что несмотря на все сложности с бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности, инфраструктуры не только не уменьшаются, но и получили дополнительное финансирование.

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы бюджета РФ прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году, 1,5 трлн рублей в 2026 году. Как говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, власти постарались минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно.