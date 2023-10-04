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ТАСС

Роскосмос назвал вероятную причину аварии "Луны-25"

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Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По данным госкорпорации, она произошла из-за нештатной работы бортового комплекса управления

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, заявили журналистам в Роскосмосе.

"Завершается работа межведомственной комиссии по выяснению причин нештатного функционирования автоматической станции "Луна-25" на окололунной орбите. <…> Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер. Из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров. "Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке [команде]", - пояснили там.

В госкорпорации подчеркнули, что по итогам работы комиссии сформированы рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий, чтобы исключить повторение событий.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 мск. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. 

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