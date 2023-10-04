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ЦАМТО

ЦАМТО: противоречия на Западе не повлияют на поставки оружия Украине

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

ЦАМТО, 3 октября. Существующие противоречия в американских элитах по вопросу военной помощи Украине не повлияют в ближайшие годы на консолидированный стратегический курс на поставки Киеву все новых, более совершенных систем вооружений, России опасно рассчитывать на усталость Запада от конфликта.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал заявление представителя госдепа Мэтта Миллера о том, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, а также сообщение "РИА Новости" со ссылкой на источник в американской администрации, согласно которому у страны есть еще 5,4 млрд. долл. из имеющихся запасов для военной помощи Киеву.

"Масштабы поставок оружия США Киеву будут только увеличиваться. В ближайшее время Украина получит дальнобойные ракетные системы, с помощью которых она сможет наносить удары по объектам ключевой транспортной и логистической инфраструктуры в Крыму и других субъектах РФ. Нам в свете последних сообщений о противоречиях на Западе ни в коем случае нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка эта прекратится", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что заморозка долгосрочных оружейных контрактов США с Украиной – это "не более чем технический вопрос, который так или иначе будет решен".

"Есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трех лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к нарастанию. Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся – это неверное стратегическое целеполагание", – отметил собеседник агентства.

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