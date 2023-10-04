США занимают лидирующие позиции в мире по экспорту ЗРК средней дальности

Новая многофункциональная радиолокационная станция LTAMDS (GhostEye) разработки и производства корпорации RTX (Raytheon) для зенитной ракетной системы Patriot в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023.

ЦАМТО, 3 октября. На мировом рынке средств ПВО средней дальности количество конкурирующих систем и стран на данный момент значительно превышает аналогичные показатели в сегменте ЗРС дальнего действия.

В частности, это американский ЗРК "Пэтриот" (по своим характеристикам это комплекс относится к системам именно средней дальности, не дотягивая до ТТХ большой дальности), сухопутные версии израильского "Барак-LR/MX", китайские KS-1A/C (HQ-12), LY-80 (HQ-16), FK-3 и TL-50, немецкий IRIS-T SLM, корейский KM-SAM, российский "Бук-M2/3".

Поскольку количество ПУ (БМ) в составе дивизиона варьируется в зависимости от заказа той или иной страны, а также типа закупаемой системы, анализ рынка проведен по количеству поставленных или планируемых к поставке пусковых установок (боевых машин).

По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых пусковых установок ЗРК средней дальности составит 177 ед. на сумму 17,835 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 127 новых ПУ ЗУР данного типа на сумму 9,019 млрд. долл. Поставки бывших в эксплуатации комплексов не осуществлялись.

На текущий момент в процентном выражении увеличение экспорта новых ПУ ЗУР в данном сегменте в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составляет 39,37% в количественном выражении при одновременном росте на 97,77% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых ПУ ЗУР средней дальности на международном рынке составила 32 ед. в год. В следующем четырехлетнем периоде (по состоянию на текущий момент) ежегодный спрос увеличится до 44 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых ЗРК, лицензионные программы, а также поставки систем из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых комплексов с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой системы того же типа на тот же период времени. В анализе не учитываются ЗРК корабельного базирования.

Первое место с многолетним безраздельным лидерством с ЗРК "Пэтриот" занимают США (99 ПУ ЗУР на сумму 18,845 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 48 ПУ ЗУР стоимостью 6,741 млрд. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. на текущий момент составляет 51 ПУ на сумму 12,104 млрд. долл. По стоимостному параметру американский комплекс "Пэтриот" недосягаем для конкурентов.

Второе место занимает Израиль (62 ед. на сумму 2,481 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено, предположительно, 30 ПУ ЗУР стоимостью 1,210 млрд. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. на текущий момент составляет 32 ПУ на ориентировочную сумму 1,271 млрд. долл.

Третье место с дебютной поставкой нового комплекса KM-SAM Block.2 "Cheongung" Объединенным Арабским Эмиратам занимает Республика Корея (36 ед. на сумму 3,360 млрд. долл.). Поставки будут выполнены во втором четырехлетнем периоде.

Четвертое место также с дебютной поставкой нового комплекса средней дальности IRIS-T SLM/X занимает Германия (34 ед. на сумму 600 млн. долл.). Поставки будут выполнены во втором четырехлетнем периоде (Египет, Латвия, Словения, Украина, Эстония).

Пятое место в рейтинге поставщиков новых ЗРК средней дальности ("Бук-М2/M3") по количественному параметру занимает Россия (28 ед. на сумму 710,0 млн. долл.). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде.

Шестое место занимает Китай (21 ед. на сумму 358,0 млн. долл.). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде (Сербия, Таиланд).

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в 2025-2026 гг. планируется поставка 24 ПУ ЗУР на оценочную сумму 500,0 млн. долл., что в перспективе может повлиять на распределение стран в рейтинге.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".