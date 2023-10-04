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РИА Новости

"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны

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Бронежилет "Оберег"
Бронежилет "Оберег".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Тероборона и добровольцы в Белгородской области получат бронежилеты "Оберег"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получат партию новейших бронежилетов "Оберег", разработанных заводом "Октава", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Ростех" поставит бойцам, защищающим приграничные территории, штурмовые бронежилеты "Оберег". Партию новейшей экипировки, разработанной заводом "Октава" холдинга "РТ-Капитал", получит территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области. На вооружение теробороны поступит модифицированная модель "Оберега"", - сообщили в "Ростехе".

Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. В максимальной комплектации модифицированный "Оберег" весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты – более 75 дм2. При этом экипировка не сковывает движений.

"Сегодня производственные возможности "Октавы" позволяют изготавливать бронежилеты на системной основе", - приводят в "Ростехе" слова гендиректора тульского завода Павла Павленко.

Бронежилеты "Оберег" прошли необходимые испытания и получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно.

Спецификация бронежилета "Оберег"

Источник изображения: © Ростех

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