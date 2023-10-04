Устаревшие британские бронетранспортёры поступили на вооружение «президентской» бригады ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Старые британские бронетранспортеры, поставленные на Украину, поступают на вооружение не только подразделений территориальной обороны, снабжающихся по остаточному принципу. Как оказалось, партия БТР FV432 поступила на вооружение так называемой Отдельной "президентской бригады" им. Богдана Хмельницкого, подчиненной непосредственно Зеленскому.

В начале этого месяца на российских и украинских ресурсах появились снимки, сделанные в этой самой "президентской бригаде". На них хорошо видно, что военнослужащие используют британские бронетранспортеры FV432. Как оказалось, некоторое количество данной бронетехники поступило на вооружение 22-го батальона спецназначения из состава бригады.

Британский бронетранспортер FV432 выпускался с 1962 по 1971 год, т.е. последние машины сошли с конвейера примерно 52 года назад. С вооружения британской армии снят, какое-то количество находится на хранении. В начале этого года поставку бронетранспортеров FV432 Киеву обещал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но до Украины они так и не доехали.

Источник изображения: topwar.ru

В сентябре этого года украинские волонтеры закупили для сил территориальной обороны 13 таких бронетранспортеров, после чего покрасили их и передали в ТРО. Однако, судя по пиксельной окраске, у президентской бригады техника явно из другого источника, хотя официальных сообщений об этом не было.

Гусеничный бронетранспортер FV432 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека+десант 10 человек. Максимальная скорость - 52 км/ч, запас хода - 590 км (по шоссе), запас топлива - 454 литра на 590км. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.