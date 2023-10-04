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ЦАХАЛ принял на вооружение ОБТ «Меркава 5»

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ЦАХАЛ принял на вооружение ОБТ «Меркава 5»
ЦАХАЛ принял на вооружение ОБТ «Меркава 5».
Источник изображения: invoen.ru

По сообщениям зарубежных СМИ, после начала серийного производства Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла на вооружение первые основные боевые танки «Меркава 5» (Merkava V) под обозначением «Барак» («Молния»). Таким образом, в войска начало поступать пятое поколение этой модели танка, появившейся в 1978 году.

В ходе модернизации особое внимание уделялось боевому управлению, ведению огня и ситуационной осведомленности. По данным АОИ, изюминкой новой машины является боевой шлем командира производства компании Elbit. Шлем оснащен дисплеем с функцией IronVision, который показывает командиру танка окружающую обстановку («прозрачная броня») в зависимости от положения головы, а также соответствующие данные для управления огнем.

Дополненная реальность создается за счет объединения изображений с наружных камер, датчиков и других данных и передает командиру полное представление о ситуации и о том, что он может предпринять. Одновременно присутствует возможность сопрягать положение башни с направлением обзора, сводя к минимуму время реакции на изменения обстановки.

Первые ОБТ «Барак» переданы 52-му танковому батальону ЦАХАЛа

Сообщается также, что «Барак» оснащен широкой и надежной сенсорной инфраструктурой, которая позволит ему более полно, чем раньше, охватывать территорию, выявлять на ней цели и в короткие сроки вступать в бой. Боевые прицелы командира и наводчика непрерывно и в режиме реального времени отображают полученные данные и обеспечивают сбор и обмен информацией.

Как поясняется в совместном заявлении Министерства обороны и пресс-службы ЦАХАЛа для сбора и обработки поступающих сигналов и представления информации в боевом шлеме и на остальных мультитач-экранах используются методы искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет экипажу быстрее обнаруживать противника и определять цели, а следовательно быстрее адаптироваться к меняющимся боевым ситуациям, тем самым повышая живучесть.

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В отношении улучшения защищенности машины, речь идет об интеграции в конструкцию модели обновленной версии системы активной защиты (APS) WindGard (она же Trophy) от Rafael. Согласно стандартам ЦАХАЛа «Меркава V» считается особенно хорошо защищенным ОБТ.

Вместе стем, бортовая 120-мм пушка танка, как и ранее, осталась без автомата заряжания. Силовая установка расположена в правой передней носовой части танка и по-прежнему состоит из дизеля MTU мощностью 1120 кВт и Renk Rk 325. Это позволяет по дороге разгонять «Барак» массой около 65 тонн до 64 км/ч.

Как заявил генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор (в запасе) Эяль ЗАМИР (Eyal Zamir): «Танк «Барак» – самая совершенная боевая машина такого типа в мире, которая обеспечит огневые возможности, искусственный интеллект, разведку, связь и активную оборону для Армии обороны Израиля, сухопутных войск Израиля и солдат танкового корпуса. Это прорыв на современном поле боя». 

По материалам ресурса esut.de

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Страны
Израиль
Продукция
Merkava
Компании
Rafael
Renk
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AI
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