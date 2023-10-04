ЦАХАЛ принял на вооружение ОБТ «Меркава 5».

По сообщениям зарубежных СМИ, после начала серийного производства Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла на вооружение первые основные боевые танки «Меркава 5» (Merkava V) под обозначением «Барак» («Молния»). Таким образом, в войска начало поступать пятое поколение этой модели танка, появившейся в 1978 году.

В ходе модернизации особое внимание уделялось боевому управлению, ведению огня и ситуационной осведомленности. По данным АОИ, изюминкой новой машины является боевой шлем командира производства компании Elbit. Шлем оснащен дисплеем с функцией IronVision, который показывает командиру танка окружающую обстановку («прозрачная броня») в зависимости от положения головы, а также соответствующие данные для управления огнем.

Дополненная реальность создается за счет объединения изображений с наружных камер, датчиков и других данных и передает командиру полное представление о ситуации и о том, что он может предпринять. Одновременно присутствует возможность сопрягать положение башни с направлением обзора, сводя к минимуму время реакции на изменения обстановки.

Первые ОБТ «Барак» переданы 52-му танковому батальону ЦАХАЛа

Сообщается также, что «Барак» оснащен широкой и надежной сенсорной инфраструктурой, которая позволит ему более полно, чем раньше, охватывать территорию, выявлять на ней цели и в короткие сроки вступать в бой. Боевые прицелы командира и наводчика непрерывно и в режиме реального времени отображают полученные данные и обеспечивают сбор и обмен информацией.

Как поясняется в совместном заявлении Министерства обороны и пресс-службы ЦАХАЛа для сбора и обработки поступающих сигналов и представления информации в боевом шлеме и на остальных мультитач-экранах используются методы искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет экипажу быстрее обнаруживать противника и определять цели, а следовательно быстрее адаптироваться к меняющимся боевым ситуациям, тем самым повышая живучесть.

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В отношении улучшения защищенности машины, речь идет об интеграции в конструкцию модели обновленной версии системы активной защиты (APS) WindGard (она же Trophy) от Rafael. Согласно стандартам ЦАХАЛа «Меркава V» считается особенно хорошо защищенным ОБТ.

Вместе стем, бортовая 120-мм пушка танка, как и ранее, осталась без автомата заряжания. Силовая установка расположена в правой передней носовой части танка и по-прежнему состоит из дизеля MTU мощностью 1120 кВт и Renk Rk 325. Это позволяет по дороге разгонять «Барак» массой около 65 тонн до 64 км/ч.

Как заявил генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор (в запасе) Эяль ЗАМИР (Eyal Zamir): «Танк «Барак» – самая совершенная боевая машина такого типа в мире, которая обеспечит огневые возможности, искусственный интеллект, разведку, связь и активную оборону для Армии обороны Израиля, сухопутных войск Израиля и солдат танкового корпуса. Это прорыв на современном поле боя».

По материалам ресурса esut.de