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РИА Новости

Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"

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Береговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ
Береговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у курильского Матуа корабль "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника, сообщает ТОФ.

"На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", - говорится в сообщении.

Береговые ракетчики отработали оборону водных и береговых рубежей от высадки морского десанта с корабля "противника". Расчёты дивизиона БРК "Бастион" выполнили слежение оружием и уничтожили морскую цель электронным способом без фактического пуска ракеты.

Далее военнослужащие сменили позиционный район, замаскировав новую позицию.

Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства на острове Матуа 1 декабря 2021 года.

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Бастион
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