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ТАСС

Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага

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Концерн "Кизлярский электромеханический завод"
Концерн "Кизлярский электромеханический завод".
Источник изображения: Кизлярский электромеханический завод

Замгендиректора концерна "Кизлярский электромеханический завод" Магомед Ахматов рассказал, что с помощью этой системы можно модернизировать широкую номенклатуру пушечного вооружения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Концерн "Кизлярский электромеханический завод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) разработал систему автоматизированного управления орудиями, которая программирует боеприпас на взрыв в оптимальной для поражения противника точке. Об этом ТАСС сообщил замгендиректора предприятия Магомед Ахматов.

По его словам, комплекс позволит поражать цели за преградами и уничтожать беспилотники - система рассчитывает точку подрыва так, чтобы взрыв создал максимально возможное облако осколков, поражающих цель. В комплекс входят оптико-электронный блок, автомат сопровождения цели, цифровая вычислительная система и приводы для орудия. При этом пушкой, оснащенной этой системой, можно управлять дистанционно при помощи радиосигнала или кабеля.

"Система программирует снаряд на подрыв вблизи цели по данным целеуказания оптико-электронного блока либо от связки радиолокационной станции и разведывательного БПЛА, позволяя эффективно поражать цели за преградами. Например, живую силу в укрытиях. Сейчас как прототип проходит испытания модернизированная советская зенитная установка ЗУ-23М2, они должны завершиться до конца текущего года", - рассказал Ахматов.

Замгендиректора уточнил, что с помощью этой системы можно модернизировать широкую номенклатуру пушечного вооружения, в том числе калибров 30, 40 и 57 миллиметров. 

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1 комментарий
№1
04.10.2023 02:46
А вот если спроектировать систему,позволяющую отключать взрыватель на безопасной дистанции от цели.
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