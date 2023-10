"Украина уничтожена". Планы Байдена по конфликту обречены на провал

GT: украинский конфликт закончится поражением США, как в Ираке и Афганистане

"Украина уничтожена и никогда не будет прежней", — заявила GT американская антивоенная активистка Джули Тан. По ее мнению, Байден просчитался в конфликте, и его ошибка обернется не в пользу самих США. Все закончится так же, как в Ираке и Афганистане, добавила ее коллега Сара Флаундерс.

Примечание редактора: США и Украина договорились о совместном производстве вооружений, что позволит Киеву выпускать системы ПВО. Однако медленные темпы восстановления экономики государства и стагнация доходов населения лишь усилили чувство усталости американского общества от конфликта. Украинский кризис затягивается, и это бросает тень на предстоящие выборы в Соединенных Штатах. Как антивоенные настроения повлияют на голосование? Чем закончится конфликт между Москвой и Киевом? Репортеры Ван Вэньвэнь (Wang Wenwen) и Юй Цзиньцуй (Yu Jincui) взяли интервью у трех американских антивоенных активистов: Сары Флаундерс (Sara Flounders), политической писательницы и активистки с 50-летним стажем, Джули Тан (Julie Tang), судьи Верховного суда Сан-Франциско в отставке и соучредителя организации Pivot to Peace, а также Дэнни Хайфона (Danny Haiphong), независимого журналиста, соредактора журнала Friends of Socialist China и одного из инициаторов международной кампании No Cold War. Наши корреспонденты узнали их мнения о том, как будут развиваться события в дальнейшем и как найти выход.

Global Times: Усиливаются ли антивоенные настроения в США? Хотят ли республиканцы надавить на администрацию Джо Байдена, играя на этих чувствах? Какие антивоенные акции проводились в последнее время?

Флаундерс: На первую неделю октября запланированы локальные скоординированные акции, посвященные прокси-войне США/НАТО на Украине. Их цель — организовать протесты по меньшей мере в 50 городах страны и связаться с активистами в других государствах Североатлантического альянса. Многие из демонстраций пока носят не слишком значимый или символический характер, но в них примут участие общественные организации, деятели профсоюзов и студенческие группы. Самая большая проблема заключается в том, что независимо от места проведения такие акции не получают освещения в СМИ.

Республиканцы сейчас выступают с "антивоенной" риторикой в отношении России, потому что в Белом доме сидит демократ Байден, но зато в своих заявлениях Великая старая партия звучит гораздо более антикитайски, чем ее оппонент.

Обе фракции голосуют за бесконечное наращивание оборонного бюджета и за новые раунды санкций. Они провоцируют друг друга и соревнуются, кто кого превзойдет в военных угрозах и нападках. Посыл зависит только от того, какая из двух политических партий сейчас находится в Белом доме.

Тан: Американцы устали от того, что на Украину отправляются миллиарды долларов, но конца конфликта никак не видно. Они хотят, чтобы политики обратили внимание на внутренние проблемы страны.

Согласно последним данным рынка труда, количество рабочих мест в государстве увеличилось на 187 тысяч, однако уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,8%. Это означает, что нетрудоустроенных по-прежнему гораздо больше, чем рабочих мест.

Инфляция, растущий процент невозвратов долгов по кредитным картам, повышение процентных ставок, дефицит государственного бюджета в размере 32,8 триллиона долларов и низкий уровень личных сбережений вызывают беспокойство американских трудящихся. Их гораздо больше волнуют собственные средства к существованию и провальная финансовая политика США, чем поддержка Украины или война в Тайваньском проливе. Чем больше население беспокоится о себе, тем сильнее угасает пыл сторонников вооруженных действий.

Интересно наблюдать, как кандидаты в президенты от Республиканской партии выходят на политическую арену, призывая "уйти с Украины". Тем не менее некоторые их мотивы вызывают недоумение и не способствуют укреплению мира. Они открыто обсуждают перенос акцента с борьбы с Россией на противостояние с Китаем. На мой взгляд, это не антивоенный подход, а перескакивание с одного конфликта на другой. Ни о какой реальной приверженности миру и речи не идет. Требование партии о прекращении военных действий на Украине — скорее риторика, направленная на получение голосов избирателей, чем на истинное стремление к миру во всем мире.

Хайфон: Усталость американского населения от войны усиливалась с тех пор, как США вторглись в Ирак и Афганистан: раздутые военные бюджеты и экономическая нестабильность вызывают все большую тревогу внутри страны. Однако из-за чрезмерной дезинформации со стороны СМИ людям трудно последовательно выступать против боевых действий.

Это означает, что вопрос усталости действительно зависит от партийной принадлежности. В каждом избирательном цикле одна сторона двухпартийной системы обвиняет другую в том, что та выступает за разжигание войны. Республиканцы под руководством Дональда Трампа симулировали борьбу с интервенциями, в то же время поддерживая наращивание оборонного бюджета, введение санкций и другие формы агрессии. Оппозиция же всегда основана на политическом оппортунизме. Именно поэтому демократы во главе с Бараком Обамой до прихода к власти высмеивали "глупые войны", а после того, как попали в Белый дом, ввязались в новые конфронтации, и США участвовали уже не в двух конфликтах, а в семи.

— Если сравнить сегодня с тем, что было более года назад, когда украинский конфликт только начался, наблюдаются ли перемены в антивоенных настроениях среди населения США?

Флаундерс: По сравнению с тем, что было год назад, поддержка [Украины] резко ослабла — и будет продолжать падать. Пока что люди не выходят открыто на улицы, но и это вскоре изменится, — потому что ни на одну из обещанных социальных программ не выделяются деньги, равно как и на инфраструктурные нужды. Ведь война и милитаризм — это гарантированная прибыль.

Тан: Безусловно, многое изменилось. Антивоенные настроения значительно усиливаются по мере того, как мы видим все большую военную некомпетентность Украины и провал американских санкций, направленных против России. Некоторые наши политики не хотят признавать, что Киев проигрывает. Пресса подтасовывает новости в пользу Украины, создавая ложное впечатление, что дела у нее идут лучше, чем на самом деле. Именно поэтому большинство опрошенных американцев считают, что в настоящее время в этом конфликте нет очевидного победителя. Но правда в том, что Украина уничтожена, она разрушена и уже никогда не будет прежней.

— Усилят ли затянувшийся украинский кризис и рост антивоенных настроений, вызванный длительным участием Вашингтона в делах Киева, внутреннюю конфронтацию в США? Как это повлияет на выборы в следующем году?

Флаундерс: Влияние кризиса на выборы в США пока непонятно. Проблема американской электоральной политики заключается в том, что обе главные политические партии страны получают многомиллионные пожертвования от крупных военных корпораций и оборонных подрядчиков. Это гарантирует, что независимо от того, кто находится в Белом доме и кто избирается в конгресс, ведение Вашингтоном боевых действий по-прежнему будет решительно поддерживаться.

Тан: Я думаю, что украинский кризис может привести к обострению внутренних противоречий в США. Риторика, используемая кандидатами-республиканцами, явно направлена на то, чтобы дискредитировать этот конфликт, потому что его развязал Байден. Великая старая партия не жалеет усилий, указывая на то, что Байден ошибся в своем намерении довести конфронтацию до ее текущего состояния. По мнению сторонников мира, это хорошо и само по себе. Если украинский кризис превратится в спорный вопрос во время президентской гонки, он способен стать решающим фактором, определяющим следующего американского лидера, ведь пацифистское движение представляет собой солидный блок голосов, который может подтолкнуть избирательную кампанию к антивоенному кандидату.

Хайфон: В настоящее время антивоенные силы не настолько мощны, чтобы оказывать серьезное влияние на действия истеблишмента. Однако кризис на Украине вызывает экономическую и политическую нестабильность, которая вполне может воздействовать на американский курс: все больше людей недовольны бесконечными расходами на Украину, исчисляемыми десятками миллиардов долларов, в то время как уровень жизни в стране падает.

Как это изменит политический курс США, пока неизвестно. Если Трамп будет допущен к выборам, он сможет воспользоваться тем, что Байден сам завел себя в украинскую трясину, и продвинуть изоляционистскую позицию на экономической почве. Вероятно, она найдет бóльшую поддержку, чем в 2020 году, когда Трамп управлял сокращающейся экономикой США. Все может сильно и быстро измениться, но факт остается фактом: украинский конфликт складывается не в пользу Соединенных Штатов, и у Байдена теперь появился "послужной список неудач" в этом и многих других вопросах, что может помешать его победе в 2024 году.

— Как вы оцениваете усилия Китая по содействию мирным переговорам и урегулированию украинского кризиса?

Флаундерс: Китайский план из 12 пунктов по продвижению мирных переговоров и прекращению огня не получил большого освещения и серьезного обсуждения в американских ключевых СМИ. На данный момент пресса сигнализирует о том, что миру не стоит "обольщаться" из-за предложений Пекина, и отмахивается от них, как от чего-то несерьезного.

Крупные корпоративные медиа играют роль пиарщиков военных корпораций. Они работают рука об руку. Они тесно связаны друг с другом и даже разделяют общие составы советов директоров. Пресса используется для пропаганды милитаризма и военных действий как единственного выхода из ситуации. Это беспощадное послание.

Тан: Усилия Поднебесной по содействию миру между Россией и Украиной вселяют надежду на конец конфликта. Будучи другом обеих стран, Китай находится в уникальном положении, которое может помочь ему добиться соглашения между двумя сторонами. Однако действующая американская администрация отреагировала на все это сугубо негативно. Она не хочет, чтобы Китай набрал больше "очков" или получил большую власть в международных вопросах.

Пекин также продемонстрировал свое дипломатическое мастерство, примирив Тегеран и Эр-Рияд. Если не считать мелкие трения с Вьетнамом и Индией, Китаю удавалось поддерживать мир с соседями на протяжении последних 50 лет. Он заключил сотни дипломатических соглашений с Вьетнамом, Филиппинами и другими соседними островными государствами в Южно-Китайском море. Эта страна обладает уникальными возможностями для создания спокойного и процветающего многостороннего мира.

Хайфон: Усилия Китая заслуживают высокой оценки, учитывая уникальное положение, которое Поднебесная занимает в растущем многополярном мире. На ней лежит ответственность за соблюдение Устава ООН, но она также имеет право на суверенное развитие и независимую позицию в мировых делах. Пекин ясно дал понять, что мирное урегулирование — единственный путь для движения вперед. Он сохраняет нейтралитет в отношении украинского конфликта. При этом он указывает на роль НАТО в разжигании и затягивании противостояния и в то же время укрепляет свои связи со всеми сторонами. Китай прилагает реальные усилия для содействия диалогу. Он продемонстрировал, что суверенитет и независимость не обязательно должны быть принесены в жертву вопросам глобальной стабильности. На самом деле они идут рука об руку, и Поднебесная — единственная крупная держава в мире, способная показать такой пример в настоящее время. Это большая ответственность, но Пекин неоднократно демонстрировал, что готов взять ее на себя.

— Чем, по вашему мнению, закончится украинский конфликт?

Флаундерс: Этот конфликт закончится так же, как заканчивались все войны США на протяжении трех поколений, — в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других местах. Он обернется сорванными великими планами и невыполненными империалистическими обещаниями, потраченными триллионами, сверхприбылями военных корпораций, масштабными разрушениями, миллионами погибших, а затем переходом к следующему врагу и следующей войне. Никакой ответственности, никакой оценки.

Но концовка текущего конфликта все же будет несколько отличаться. Все больше стран теряют доверие к США и встают на путь сотрудничества, а не конфронтации. Это новая точка отсчета.