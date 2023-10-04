Войти
bmpd.livejournal.com

Германия закупает израильский комплекс противоракетной обороны Arrow 3

165
0
0

28 сентября 2023 года правительство Германии подписало в Берлине с министерством обороны Израиля и израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) соглашение о начале процесса приобретения для вооруженных сил Германии израильского комплекса противоракетной обороны Arrow 3 ("Хец-3"). Подписание окончательного контракта ожидается в ноябре 2023 года.

Испытательный запуск противоракеты комплекса противоракетной обороны Arrow 3 ("Хец-3") (с) Israel Aerospace Industries

Согласованная стоимость контракта составляет 3,5 млрд евро, из которых 600 млн евро правительство Германии вносит в качестве аванса по соглашению, подписанному 28 сентября. Первая батарея комплекса "Хец-3" должна быть поставлена Германии в четвертом квартале 2025 года, а всего Германия, видимо, планирует развернуть минимум три батареи.

Германия таким образом стала первым иностранным заказчиком комплекса ПРО серии Arrow ("Хец") израильско-американской разработки, состоящего на вооружении в Израиле с 2000 года. Правительство США выдало разрешение на продажу комплекса Германии 16 августа. В исполнении Arrow 3 ("Хец-3") комплекс способен осуществлять перехват баллистических ракет средней дальности, а также решать задачи противокосмической обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
США
Компании
IAI
Похожие новости
28.04.2023
Убойный наследник смертоносной «Гарпии»
05.06.2017
Немецкий суд отклонил иск "Дженерал атомикс" относительно выбора ВС Германии израильского БЛА "Херон-TP"
11.05.2017
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
11.03.2015
С творческой «Шилкой»
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
26.10.2012
Глаза для "Арматы"
05.02.2009
Колумбия намерена приобрести вооружений на сумму 4 млрд дол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 03:24
  • 111
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 02:57
  • 55668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 02:46
  • 1
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%