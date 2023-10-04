Германия закупает израильский комплекс противоракетной обороны Arrow 3

28 сентября 2023 года правительство Германии подписало в Берлине с министерством обороны Израиля и израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) соглашение о начале процесса приобретения для вооруженных сил Германии израильского комплекса противоракетной обороны Arrow 3 ("Хец-3"). Подписание окончательного контракта ожидается в ноябре 2023 года.

Испытательный запуск противоракеты комплекса противоракетной обороны Arrow 3 ("Хец-3") (с) Israel Aerospace Industries

Согласованная стоимость контракта составляет 3,5 млрд евро, из которых 600 млн евро правительство Германии вносит в качестве аванса по соглашению, подписанному 28 сентября. Первая батарея комплекса "Хец-3" должна быть поставлена Германии в четвертом квартале 2025 года, а всего Германия, видимо, планирует развернуть минимум три батареи.

Германия таким образом стала первым иностранным заказчиком комплекса ПРО серии Arrow ("Хец") израильско-американской разработки, состоящего на вооружении в Израиле с 2000 года. Правительство США выдало разрешение на продажу комплекса Германии 16 августа. В исполнении Arrow 3 ("Хец-3") комплекс способен осуществлять перехват баллистических ракет средней дальности, а также решать задачи противокосмической обороны.