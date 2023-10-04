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НАТО не стоит продолжать агрессию против России, и вот почему

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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Al Binaa: при необходимости Россия даст соответствующий ответ на агрессию НАТО

Поражения ВСУ на Украине не остановили агрессию НАТО против России, пишет Al Binaa. Запад будет и дальше снабжать Киев оружием, в частности – ракетами Taurus. По мнению автора статьи, это ничего не даст ни Вашингтону, ни Брюсселю: Москва способна жестко ответить на любой вызов.

Нацистские формирования НАТО на Украине потерпели последовательные поражения и понесли существенные потери. Никаких перспектив для достижения успеха фашистско-натовской агрессии на территории России, будь то в Донбассе или других регионах страны, таких как Брянская, Белгородская или Ростовская области, на горизонте не просматривается. Однако страны Североатлантического альянса по-прежнему полны решимости продолжать поставлять нацистскому марионеточному режиму на Украине все больше оружия с целью продлить этот вооруженный конфликт, надеясь, что экономический и военный потенциал противника будет истощен. Они хотят достичь своей безумной цели – нанести стратегическое поражение России и раздробить ее на 93 государства.

Маловероятно, что баланс сил в зоне боевых действий изменится. Российская армия имеет абсолютное превосходство на суше, на море и в воздухе. Поэтому в НАТО заговорили о том, что Германия хочет снабдить нацистский режим в Киеве немецко-шведскими ракетами большой дальности Taurus.

Обратите внимание:

1. Ракета разработана компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB. Англо-французские тактические крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Киев получил от Великобритании несколько месяцев назад, также производятся европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

2. Шведская компания Saab Bofors Dynamics AB производит различные виды вооружений, а не только крылатые ракеты Taurus.

3. Три вышеупомянутые страны НАТО (Великобритания, Швеция и Германия) являются государствами-агрессорами и принимают непосредственное участие в конфликте против России.

В этой связи необходимо вспомнить о принятии на вооружение нового российского стратегического ракетного комплекса РС-28 "Сармат", который заступил на боевое дежурство около месяца назад и имеет следующие характеристики:

– боеспособность: одна ракета может нести до 15 ядерных боеголовок, способных поразить 15 различных целей в любой точке земного шара;

– дальность полета: 18 000 километров;

– максимальная скорость: 16 000 км/ч.

Одна из теорий, касающаяся форм и использования власти, гласит, что демонстрацией силы можно достичь политических целей государства. Анализ международных конфликтов в Европе (украинский кризис) показывает следующее:

1. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пригрозил ракетными ударами по немецким заводам, если Берлин передаст Киеву ракеты Taurus для ударов по России.

2. Москва не удовлетворится уничтожением западного оружия на территории Украины, а, скорее всего, предпримет дополнительные меры. Она будет бомбить оружейные заводы в странах, участвующих в агрессии против России.

3. Менее чем через два часа после того, как Медведев опубликовал свое заявление, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отрекся от агрессии НАТО против России, заявив, что британские военнослужащие не будут участвовать в украинском конфликте.

Этого не произошло после того, как Минобороны России заявило об уничтожении танка Leopard 2 с немецким экипажем, а все потому, что этого было недостаточно для сдерживания нацистов в Киеве и их сторонников в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине. Медведеву было необходимо поднять стандарты традиционного сдерживания на более высокий уровень.

4. Учитывая высокомерие лидеров НАТО и их непонимание реальности и баланса сил на местах, не исключено, что они пойдут на дальнейшую эскалацию против России, то есть снабдят Киев истребителями Eurofighter, Tornado и Saab JAS 39 Gripen.

Тогда российское военное командование примет соответствующие меры для отражения любых угроз со стороны НАТО. Россия без колебаний нанесет удар по инфраструктуре стран-агрессоров до того, как они начнут ее использовать.

Минобороны России располагает всеми средствами для реагирования на любые чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, даже если эти средства носят чисто теоретический характер. Армия, разгромившая Наполеона в 1812 году, Швецию в 1741, 1790 и 1809 годах, а также Гитлера в 1945 году, без колебаний разгромит страны НАТО и вновь войдет в Париж и Берлин.

В любом случае "экспресс-курс русского языка" принесет европейцам только благо и приведет к многомиллиардному снижению цен на энергоносители.

Автор: Мухаммед Садык аль-Хусейни (محمد صادق الحسيني)

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Страны
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Швеция
Продукция
EF-2000
Gripen NG
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