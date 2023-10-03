Киев потеряет поддержку Запада, если не решит эту проблему. Но это непросто

Politico: Запад может отказаться от поддержки Украины из-за коррупции в стране

Коррупционные скандалы на Украине могут подорвать доверие стран Запада и обернуться прекращением поддержки Киева, пишет Politico. По данным издания, администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции на Украине, чем она признает это на публичном уровне.

Чиновники администрации Байдена обеспокоены проблемой коррупции на Украине в гораздо большей степени, чем они готовы публично признать. Об этом говорится в конфиденциальном документе, касающемся стратегии Соединенных Штатов, с которым удалось ознакомиться репортерам Politico.

В этой "конфиденциальной, но не секретной" версии долгосрочного плана Соединенных Штатов излагаются шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить проблему должностных злоупотреблений и реформировать целый ряд украинских секторов. В документе подчеркивается, что из-за коррупции западные союзники могут отказаться поддерживать военные усилия Украины в ее противостоянии России и что Киев не должен откладывать борьбу с этой проблемой.

"Если сложится впечатление, что на высоком уровне сохраняется коррупция, это может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к [украинскому] правительству военного времени", – говорится в конфиденциальном документе.

Это более резкая формулировка, чем формулировки, содержащиеся в публичной версии этого документа на 22 страницах, которую Госдепартамент опубликовал на своем официальном сайте около месяца назад и на которую общественность обратила мало внимания.

Конфиденциальная версия "Интегрированной стратегии по Украине" примерно в три раза длиннее, и в ней содержится гораздо больше деталей касательно целей Соединенных Штатов на Украине, в том числе касательно приватизации украинских банков, изучения английского языка в школах и внедрения натовских протоколов в вооруженных силах страны. Многие цели направлены на борьбу с коррупцией, от которой страдает вся страна.

Тот факт, что стратегия была обнародована без лишнего шума и что самые жесткие формулировки остались в ее конфиденциальной версии, высвечивает ту проблему, с которой сталкивается команда Байдена.

Администрация Байдена хочет заставить Украину бороться с коррупцией не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары американских налогоплательщиков. Однако, если поднять излишне много шума по этому поводу, это придаст смелости противникам оказания дальнейшей помощи Украине, в первую очередь республиканцам, которые пытаются блокировать эту самую помощь. Если в Европе почувствуют, что американская поддержка Киева слабеет, это может заставить европейские страны крепко задуматься над целесообразностью оказания дальнейшей помощи Украине.

Что касается украинцев, "в кулуарах ведутся довольно честные разговоры", как сказал один американский чиновник, знакомый с подробностями стратегии Соединенных Штатов касательно Украины. Как и все остальные источники, этот человек попросил не называть его имени.

Коррупция на Украине долгое время тревожила американских чиновников, включая президента Джо Байдена. Однако внимание к этой проблеме вновь усилилось после начала российской СВО в феврале 2022 года, когда Джо Байден объявил о реальной битве демократии против автократии.

На протяжении многих месяцев помощники Байдена старались как можно реже упоминать о коррупции на Украине. Они стремились демонстрировать солидарность с Киевом и не давать небольшому числу республиканцев повода для того, чтобы те могли критиковать военную и экономическую помощь, которую Соединенные Штаты оказывали Украине.

С начала боевых действий прошло уже полтора года, и американские чиновники стали гораздо активнее поднимать вопрос о борьбе с коррупцией в публичных и частных беседах. К примеру, в начале сентября советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился с делегацией представителей украинских антикоррупционных учреждений.

Второй американский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, подтвердил сообщения о том, что администрация Байдена ведет с украинскими лидерами дискуссии по поводу того, что дальнейшая экономическая помощь, вероятно, будет зависеть от успеха "реформ, направленных на борьбу с коррупцией и на то, чтобы сделать Украину более привлекательной для частных инвестиций".

По словам чиновника, эти условия не будут касаться военной помощи стране.

Представитель Министерства иностранных дел Украины не отреагировал на нашу просьбу прокомментировать ситуацию. Однако недавно президент Владимир Зеленский уволил несколько высокопоставленных чиновников оборонного ведомства в связи с коррупционными скандалами. Это должно было продемонстрировать Соединенным Штатам и Европе, что Зеленский прислушивается к их требованиям.

"Интегрированная стратегия по Украине" (Integrated Country Strategy) – это продукт Госдепартамента, основанный на работе других ведомств американского правительства, включая Министерство обороны. Документ содержит цели политики Соединенных Штатов на Украине, сроки их достижения и основные этапы или вехи, через которые Украине необходимо будет пройти. (Госдепартамент разрабатывает такие стратегии для многих стран раз в несколько лет.)

Чиновник, выступивший от имени Госдепартамента, не ответил на вопрос о том, передал ли Вашингтон более длинную версию документа украинскому правительству для ознакомления – и существует ли эта секретная версия вообще.

Уильям Тейлор (William Taylor), бывший посол Соединенных Штатов на Украине, сказал, что многие обычные украинцы, скорее всего, будут рады этой стратегии, потому что они тоже устали от повсеместной коррупции в своей стране.

По его словам, все будет хорошо, "если только она не станет препятствием для той помощи, которую мы оказываем [украинцам] в военном конфликте".

В документе говорится, что реализация американских целей относительно Украины включает в себя выполнение обещаний Соединенных Штатов по предоставлению оружия и подготовки, которые необходимы вооруженным силам Украины, чтобы отражать атаки Кремля.

В конфиденциальной версии описываются и другие цели Соединенных Штатов, такие как оказание помощи в реформировании отдельных элементов аппарата национальной безопасности Украины для обеспечения "децентрализованного, рискоустойчивого подхода к выполнению задач" и для сокращения "возможностей для коррупции".

Хотя альянс НАТО не готов принимать Украину в свои ряды, в документе много раз упоминается стремление убедить Украину внедрить натовские стандарты.

Одним из ожидаемых этапов, о которых говорится в конфиденциальной версии, является то, что Министерство обороны Украины должно "учредить профессиональный корпус младших офицеров и сержантов, соответствующий стандартной доктрине и принципам НАТО".

В конфиденциальной версии также сказано, что даже формат и содержание документов украинского оборонного ведомства должны "отражать терминологию НАТО".

Одна из целей включает разработку "плана сопротивления общенационального уровня". Возможно, здесь имеется в виду, что обычным украинцам придется взять в руки оружие, если Россия больше территорий. (Чиновник Госдепартамента не стал разъяснять этот момент.)

Согласно одному из разделов конфиденциального документа, Соединенные Штаты также хотят, чтобы Украина сама производила военную технику, создавая "собственную оборонную промышленность, способную удовлетворять основные потребности", а также среду, которая стимулирует стартапы в области оборонных информационных технологий.

По всей видимости, Соединенные Штаты больше всего обеспокоены ролью малочисленной элиты в экономике Украины.

"Деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов, является ключевым условием для построения более благополучной Украины", – говорится в публичной версии стратегии. Одним из показателей успеха, как сказано в конфиденциальной версии, является готовность украинского правительства "проводить значимые реформы, способствующие децентрализации контроля над энергетическим сектором".

Соединенные Штаты, очевидно, стремятся помочь украинским институтам создать собственные надзорные органы. Перечисленные в документе цели включают в себя массу всего, от помощи местным органам власти в оценке коррупционных рисков до реформ в кадровых службах.

Как сказано в документе, одним из примеров является то, что Соединенные Штаты помогают Счетной палате Украины усовершенствовать ее аудиторскую работу и связанную с ней деятельность, – отчасти для того, чтобы она могла отслеживать расходование прямой бюджетной помощи, поступающей из Соединенных Штатов.

В стратегии описываются способы, посредством которых Соединенные Штаты помогают украинскому сектору здравоохранения, сектору киберзащиты и организациям, которые борются с дезинформацией. Документ призывает поддержать антимонопольные усилия и инициативы Украины, направленные на увеличение налоговых поступлений в казну страны.

В конфиденциальной версии финансовую систему Украины призывают "увеличить объемы кредитования с целью стимулирования бизнеса" и уменьшить роль государства в банковском секторе.

Одной из вех на этом пути является "прозрачное возвращение Альфа-банка в частную собственность". Скорее всего, здесь имеется в виду украинский банк Sense Bank, который ранее принадлежал России, но затем был национализирован украинскими властями.

Американская стратегия, по всей видимости, направлена на то, чтобы Украина не только сохранила свою ориентацию на Запад, но и наладила особые отношения с Соединенными Штатами.

Одним из путей достижения этой цели является изучение английского языка. В документе говорится, что Соединенные Штаты предлагают Министерству образования Украины техническую и иного рода помощь для усовершенствования преподавания английского языка и что они убеждены, что уроки английского языка помогут реинтегрировать украинцев, как только те вытеснят русских со своих территорий.

Американские чиновники также помогают Украине выстраивать механизмы уголовного преследования военных преступников в ее судебной системе. В данном вопросе важными вехами являются назначение более 2000 новых судей и вынесение решений по 9000 жалоб на неправомерное поведение судей, которые успели накопиться к настоящему моменту.

В стратегии также отмечается важность восстановления дипломатического присутствия Соединенных Штатов на Украине – не только в Киеве, но и в таких городах, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

В связи с сокращением штата, вызванным российской СВО, "посольство работает в кризисном режиме", о чем говорится в одном из разделов публичной версии стратегии. (Сотрудник Госдепартамента не стал комментировать нынешнюю численность персонала посольства.)

Как уже отмечалось в предыдущих публикациях Politico, американские чиновники рассказывают о довольно изобретательных способах, с помощью которых Соединенные Штаты осуществляют надзор за расходованием американской помощи на Украине. В частности, для отслеживания помощи они используют приложение SEALR.

Автор статьи: Нахал Туси (Nahal Toosi)