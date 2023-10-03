Какую угрозу несут России американские ледоколы в Арктике.

Тяжелый американский ледокол «Хили» провел несколько недель в Арктике неподалеку от берегов России с загадочной миссией. На первый взгляд, он лишь продолжал проект, который США и Россия еще несколько лет назад реализовывали совместно. Однако присутствие в тех же районах американской противолодочной авиации указывает на тайную подоплеку работы американского ледокола.

Сначала короткая предыстория. В 2002 году стартовала российско-американская программа АВЛАП/NABOS [Nansen Amundsen Basins Observation System – NABOS], АВЛАП [Атлантические воды в море Лаптевых]. С российской стороны ею занимался Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), с американской – Университет штата Аляска.

Вот что написано об этом проекте на сайте ААНИИ: "За 19 лет по проекту было выполнено 13 полномасштабных экспедиций в Северном Ледовитом океане и окраинных морях, установлено 45 ПАБС (погружная автоматическая буйковая станция, научное оборудование для подводных исследований, предназначенное для измерений физических параметров воды. – прим. ВЗГЛЯД), выполнено более 800 вертикальных зондирований водной толщи, обработано более 17 тыс. гидрохимических проб. Опубликовано более 120 научных работ по результатам экспедиций".

В целом программа изучала данные об изменениях физических свойств и наличия химических элементов в водах Северного Ледовитого океана в течение долгих 19 лет. "Основной целью программы является долговременный мониторинг распространения теплых атлантических вод в Северном Ледовитом океане", – объяснял российскую цель исследований научный руководитель одной из экспедиций в рамках АВЛАП/NABOS Владимир Иванов. А такой мониторинг, в свою очередь, дает возможность составлять долговременные прогнозы климата в Арктике, имеющие важное значение для действий России в Арктическом регионе.

Однако дело в том, что такие данные полезны в том числе для моделирования акустических процессов в толще воды, а именно акустика является единственным способом обнаруживать подо льдом подводные лодки. В свою очередь, поиск и уничтожение наших стратегических подлодок подо льдами является одной из важнейших задач для ВМС США и Великобритании. Именно Арктика является главным регионом, где находятся на боевом дежурстве российские стратегические подводные лодки с баллистическими ракетами.

Конечно, программу АВЛАП/NABOS нельзя сводить к военной океанографии, но военное значение собранные в ее ходе данные имели. И для американцев эта информация очень важна именно для уточнения моделей распространения акустических волн в толще воды во вполне конкретных акваториях. А это модели напрямую используются в подготовке данных, необходимых для боевого применения гидроакустических комплексов атомных подводных лодок.

Но все когда-то заканчивается, и специальная военная операция на Украине положила конец и этому сотрудничеству России и США. Американцы тем не менее работы продолжили, только уже без России.

Поход ледокола «Хили»

26 августа 2023 года из порта Кадьяк на Аляске вышел ледокол Береговой охраны США «Хили» (Healy). Корабль направился на Север и с 30 августа приступил к работе на маршруте, пролегающем через Северный Ледовитый океан, чуть севернее границ российской исключительной экономической зоны.

Официально заявлено, что «Хили» менял буйковые станции, но в Восточно-Сибирском море ледокол вошел в зону интенсивного судоходства, где проходят маршруты торговых судов, идущих по Северному морскому пути. 1 октября экспедиция ледокола закончилась, он зашел в норвежский порт Тромсе для пополнения припасов. Затем корабль двинется обратно в США.

«Хили» – один из двух имеющихся в строю Береговой охраны США ледоколов. Хотя корабль практически полностью занят решением научных задач (пусть зачастую имеющих военную ценность, но по сути исследовательских), он считается военным кораблем, так как Береговая охрана США – это военная структура.

Сам корабль не очень тяжелый, его водоизмещение 16 тыс. тонн, но у него большая дальность и он неоднократно доходил до Северного полюса. Помимо научного оборудования и лабораторий, «Хили» несет гидроакустическое оборудование для контроля подводной обстановки, а также два вертолета. «Хили» интенсивно используется в Арктике, постоянно работает в Чукотском море, в основном занимаясь научными исследованиями.

Помимо «Хили» у США есть только один тяжелый ледокол – «Полар Стар» (Polar Star, «Полярная звезда»), который критически важен для работы в Антарктиде, где он обеспечивает проводку судов снабжения для американских научных станций. Фактически «Хили» – это единственный американский «свободный» ледокол, который можно использовать где угодно.

Кроме забегов к Северному полюсу, американцы старались далеко корабль не отправлять. Случись что, единственной страной, которая может помочь, была бы Россия, а это для США политически неприемлемо. В 2020 году на борту ледокола произошел пожар, в результате которого его поход пришлось прервать. В 2023-м американцы решились – «Хили» прошел через всю Арктику. И вот здесь нужно обратить внимание на один факт, который говорит о том, что у этого похода может быть некая тайная подоплека, причем не совсем научная.

Донная угроза

По мере того, как «Хили» во время своей миссии в сентябре 2023 года смещался все дальше на запад, резко возросла активность в Арктике американской патрульной (фактически – противолодочной) авиации. Если судить по открытым источникам, американский патрульный самолет P-8 Poseidon совершил за последние полторы недели пять длительных вылетов, из которых как минимум четыре по конечной точке маршрута совпадали с районами движения ледокола.

Здесь нужно вспомнить, что американцы – выдающиеся специалисты по монтажу донных систем освещения подводной обстановки (СОПО). Правда, для системы донных датчиков обычно нужны еще и кабели, которые используются для отправки информации на берег, по радиоканалу информацию с донного гидрофона снять невозможно.

Но мы точно не знаем, что они испытывали и устанавливали по ходу маршрута. Так, если снятие информации в автономном режиме организовать нельзя, то так называемый акустический подсвет – вполне можно. При наличии достаточного источника энергии на борту погружной станции она может источать в воду низкочастотные колебания, которые потом, отразившись от корпуса подлодки, будут расходиться на большое расстояние.

А принять их сможет сброшенный с самолета радиогидроакустический буй, причем на расстоянии в разы большем, чем если бы подсвета не было. И также его может принять скрытно движущаяся подлодка НАТО, причем тоже на огромном расстоянии.

Вариантов использования этого эффекта донными станциями очень много. Если США оснастят Арктику большим количеством таких донных станций, излучающих инфразвук, в Северном Ледовитом океане появляется обширная зона, при попадании в которую любая подводная лодка будет быстро обнаружена. Такова физика процесса.

И если американцы ставили там некие подводные излучатели, то множественные вылеты «Посейдона» легко объясняются – надо было контролировать работу подсвета с помощью буев. Если же «Посейдон» отслеживал какую-то следящую за «Хили» подлодку ВМФ РФ, то стоит задать вопрос о том, насколько они сейчас скрытные. Иначе говоря, поход американского ледокола в Арктике ставит ряд вопросов, касающихся того, какие формы сейчас принимает американская угроза в Арктике и как России стоит на них ответить

Александр Тимохин