ФРГ поставила Украине тысячи снарядов и средства зашифрованной связи

Кроме того, немецкая сторона передала один мостоукладчик BIBER, а также два танка-тральщика WISENT 1

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. ФРГ за последнюю неделю передала властям Украины тысячи снарядов, средства связи, а также многоцелевые транспортные средства. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны Германии.

Конкретно в списке значатся около 35 тыс. 40-миллиметровых снарядов, 25 многоцелевых транспортных средств, 99 спутниковых терминалов SATCOM, 20 тыс. пар очков для стрельбы, а также 239 так называемых криптофонов - телефонов с функциями повышенной безопасности передачи данных.

Кроме того, немецкая сторона передала один мостоукладчик BIBER, а также два танка-тральщика WISENT 1. Также очередная партия охватывает 1,2 тыс. инфузионных насосов.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки.