Войти
ТАСС

ФРГ поставила Украине тысячи снарядов и средства зашифрованной связи

220
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Кроме того, немецкая сторона передала один мостоукладчик BIBER, а также два танка-тральщика WISENT 1

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. ФРГ за последнюю неделю передала властям Украины тысячи снарядов, средства связи, а также многоцелевые транспортные средства. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны Германии.

Конкретно в списке значатся около 35 тыс. 40-миллиметровых снарядов, 25 многоцелевых транспортных средств, 99 спутниковых терминалов SATCOM, 20 тыс. пар очков для стрельбы, а также 239 так называемых криптофонов - телефонов с функциями повышенной безопасности передачи данных.

Кроме того, немецкая сторона передала один мостоукладчик BIBER, а также два танка-тральщика WISENT 1. Также очередная партия охватывает 1,2 тыс. инфузионных насосов.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
21.04.2022
Почему Запад так боится военного поражения Украины
20.04.2022
Членство Финляндии в НАТО — фактор риска для США
20.06.2018
Как химичат с композитами
13.06.2018
У сухопутных войск США и НАТО есть новый план ведения войны с Россией
02.03.2015
Германия может увеличить количество танков «Леопард-2» на вооружении бундесвера
25.02.2015
Против всех — часть II
20.12.2011
Экспоненты салона «Комплексная безопасность-2012» уже заняли 75% выставочных площадей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:00
  • 27
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 07:45
  • 106
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 03.10 04:48
  • 55650
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 22:56
  • 3
Фрегаты для Черного моря
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.10 14:50
  • 0
Исторические параллели: Литва позволяет реанимировать «литвинизм» в стране
  • 02.10 12:07
  • 1
«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями