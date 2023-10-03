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Интерфакс-АВН

Польша передала Украине отремонтированные танки Leopard 2

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Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1»
Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1».
Источник изображения: Picture source Screen Shot Twitter account Praise The Steph

Минск. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Польша передала Украине первые отремонтированные на своей территории танки Leopard 2, сообщил в понедельник польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Пока другие делают заявления относительно будущего, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Украинская сторона получила первые танки Leopard, срочно отремонтированные в Bumar-Labedy (военное предприятие в г. Гливице на юге Польши, - "ИФ")", - говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте концерна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
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