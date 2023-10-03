CNN: Украина получила серию мощных ударов от Запада

Журналист Стивен Коллинсон привел в пример исключение из законопроекта о временном финансировании правительства США статьи о помощи Киеву, а также победу на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Украина за прошедшие выходные получила серию мощных ударов от западных союзников в результате исключения из законопроекта о временном финансировании правительства США статьи о помощи ей, а также победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо, который на Западе считается пророссийским политиком. Об этом пишет в колонке на сайте телеканала CNN журналист Стивен Коллинсон.

"Удары по Украине в США и Словакии добавились к спору насчет экспорта зерновых с Польшей - одним из наиболее старых и стойких союзников Киева. В результате этого спора Варшава предупредила, что может остановить поставки оружия соседу. Каждое из этих событий представляет возрастающую опасность для Украины, которая заключается в том, что вооружения и помощь, необходимые для борьбы с российским натиском, все больше становятся объектом ожесточенной политической борьбы на выборах в западных странах", - отмечает Коллинсон.

По мнению журналиста, каждый знак ослабления решимости западных стран помогать Украине является стимулом для России продолжать конфликт на истощение "в надежде на то, что западная публика устанет от борьбы, а также на то, что лидеры вроде [бывшего президента США] Дональда Трампа могут прийти к власти и оставить Киев без помощи".

По мнению Коллинсона, хотя пока помощь Украине продолжается, "изменения политического ландшафта могут быть предвестием серьезных сложностей для Киева в долгосрочной перспективе".

30 сентября Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна, но только после того, как из него была исключена статья о помощи Украине. В тот же день прошли парламентские выборы в Словакии, на которых наибольшее число голосов набрала партия "Направление - социальная демократия" Фицо, которому теперь предложено сформировать правительство. Экс-премьер неоднократно высказывался против поставок оружия Киеву и призывал вместо этого приложить усилия для начала переговоров об урегулировании конфликта.