Шольц заверил, что взвешивает решения по помощи Киеву для недопущения эскалации

Канцлер ФРГ выступил против эскалации ситуации до противостояния между НАТО и Россией

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что всегда тщательно взвешивал решения по поддержке Украины оружием, выступает против эскалации ситуации до противостояния между НАТО и РФ.

"Неважно, сколь <...> громкими были дискуссии, мы всегда тщательно проверяли каждое отдельное решение, чтобы не было эскалации до войны между НАТО и Россией", - сказал он.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки.

Сейчас киевские власти хотят получить ракеты Taurus, но в ФРГ не спешат принимать решение по этому поводу.