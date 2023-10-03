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Военное обозрение

Австралия подготовила первую партию антидроновых модулей SLINGER для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Австралия готовится передать Украине первую партию боевых модулей SLINGER, предназначенных для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом сообщает австралийская пресса.

Компания Electro Optic Systems подготовила для Киева первую партию антидроновых модулей, в которую вошли десять систем. Однако получить их Киев сможет еще не скоро, по предварительным данным, поступят они ближе к концу года.

Ранее сообщалось, что Австралия поставит Украине 160 боевых моделей SLINGER, предназначенных для борьбы с дронами. 110 модулей заказало Минобороны Украины, еще 50 частная компания "Практика", планирующая установить их на производимые ей бронемашины "Козак". Для военных модули установят на бронетранспортеры М113, после чего будут использовать их не только для охоты на беспилотники, но и на вертолеты, а также для поражения наземных целей.

Данный модуль вооружен автоматической пушкой Hughes M230LF калибра 30 мм и пулеметом калибра 7.62 мм FN MAG. Пушка стабилизирована для ведения огня на ходу, модуль имеет тепловизор и прибор ночного видения. В сочетании с оптико-электронной системой и радаром, комплекс демонстрирует высокую точность против малоразмерных воздушных целей. Согласно заявлению разработчиков, небольшие квадрокоптеры уничтожается на дальности на дальности 1 км, при этом дальность обнаружения целей оптико-электронной системой составляет 12 км с использованием дневного канала, и 13,7 с использованием ночного канала.

В компании заявляют, что боевой модуль SLINGER создан с учетом опыта боевых действий, ведущихся на Украине. Комплекс весит около 400 кг, что позволяет устанавливать его на любую бронетехнику или гражданские пикапы.

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Страны
Австpалия
Украина
Продукция
M113 БТР
Проекты
БПЛА
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