Роскосмос приступил к созданию группировки спутников для мониторинга поверхности Земли

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что эта система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос приступил к созданию группировки малых спутников "Грифон", позволяющей вести мониторинг всей поверхности Земли, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Он отметил, что эта система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.