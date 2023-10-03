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ТАСС

Роскосмос приступил к созданию группировки спутников для мониторинга поверхности Земли

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что эта система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос приступил к созданию группировки малых спутников "Грифон", позволяющей вести мониторинг всей поверхности Земли, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Он отметил, что эта система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации. 

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Азербайджан
Компании
Роскосмос
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Борисов Юрий
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