Японский посадочный модуль вышел на переходную орбиту на пути к Луне

Он обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Первый японский посадочный модуль для исследования Луны под названием SLIM, который был запущен 7 сентября, вышел на переходную орбиту на пути к естественному спутнику Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

"SLIM вышел на переходную лунную орбиту на пути к Луне", - говорится в сообщении агентства. "В настоящее время статус [функционирования] SLIM нормальный", - добавили в ведомстве.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью.