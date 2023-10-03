Войти
ТАСС

Японский посадочный модуль вышел на переходную орбиту на пути к Луне

214
0
0
Луна и Земля
Луна и Земля.
Источник изображения: Chinese Academy of Sciences

Он обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Первый японский посадочный модуль для исследования Луны под названием SLIM, который был запущен 7 сентября, вышел на переходную орбиту на пути к естественному спутнику Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

"SLIM вышел на переходную лунную орбиту на пути к Луне", - говорится в сообщении агентства. "В настоящее время статус [функционирования] SLIM нормальный", - добавили в ведомстве.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
08.09.2023
Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем
25.08.2023
Индия на Луне: как страна извлекла уроки из неудач и совершила невероятное
09.01.2018
Чужие победы
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
02.05.2007
Лунные гонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:00
  • 27
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 07:45
  • 106
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 03.10 04:48
  • 55650
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 22:56
  • 3
Фрегаты для Черного моря
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.10 14:50
  • 0
Исторические параллели: Литва позволяет реанимировать «литвинизм» в стране
  • 02.10 12:07
  • 1
«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями